MSI Stealth 16 Studio & Stealth 14 Studio – Les meilleurs Thin-n-Lights pour les joueurs et les pros

23 mars 2023 17:54:19 IST

Les Stealth 14 et 16 Studio de MSI pour 2023 présentent un mélange enivrant de design accrocheur et de performances fines et légères qui seront appréciées par la main-d’œuvre branchée et new-age d’aujourd’hui.

Ce sont des ordinateurs portables incroyables, dotés d’éléments internes de pointe, de superbes systèmes de refroidissement, d’un design moderne et des performances nécessaires pour donner à tout ordinateur portable de jeu décent une course pour son mois.

Ils sont disponibles en plusieurs couleurs, mais nous admettrons avoir un faible pour la finition blanche élégante, en particulier avec les accents dorés et gris pour le logo. Le châssis en alliage magnésium-aluminium utilisé à la fois dans le MSI Stealth 14 Studio et le MSI Stealth 16 Studio est très solide mais également léger et robuste, permettant aux deux appareils de rester sous 2 kg de poids.

Les deux ordinateurs portables prennent en charge les vitesses USB Thunderbolt 4 et 10 Gbps, ainsi que HDMI 2.1. Le plus grand Stealth 16 Studio intègre une carte microSD ainsi qu’une prise Ethernet RJ45.

MSI Stealth 16 Studio : Ultra-léger sans compromis

Le Stealth 16 Studio est ce que nous recommandons aux professionnels et aux joueurs qui ont vraiment besoin d’un grand écran et des performances qui vont avec. Ce modèle est alimenté par un puissant processeur Intel Core i7 de 13e génération et associé au GPU RTX 4070 de Nvidia.

Ce sont des composants gourmands en énergie et ils sont donc alimentés par une batterie monstrueuse de 99,9 Wh et refroidis à l’aide du CoolerBoost 5 de MSI avec conception à tuyau partagé. Ce nouveau système de refroidissement est ce qui donne au Stealth 16 son avantage sur la concurrence. Grâce à la conception de tuyaux partagés, l’ordinateur portable est capable de mieux équilibrer la charge entre le CPU et le GPU, permettant des performances optimales lorsque vous travaillez ou jouez. Son réseau de 6 haut-parleurs est l’un des meilleurs du marché.

Avec l’ordinateur portable atteignant bien plus de 60 images par seconde dans la plupart des jeux, les performances de jeu ne sont pas un problème. Grâce à ce processeur puissant et à la prise en charge de Nvidia RTX, les codeurs, les artistes 3D et les créateurs de contenu disposent également de beaucoup de puissance. Selon votre travail, vous pouvez opter soit pour une dalle 16″ UHD+ 120 Hz, soit pour une dalle 16″ QHD+ 240 Hz. Les deux prennent en charge les couleurs à large gamme DCI-P3 et constituent un excellent choix pour tous.

L’ordinateur portable est disponible en blanc pur et en bleu étoilé.

MSI Stealth 14 Studio : mince et léger haut de gamme

Le Stealth 14 est ce que vous recherchez si vous préférez la portabilité à la taille de l’écran. Il est plus petit, oui, et à 1,7 kg, plus léger également. Cependant, il n’y a pas de compromis sur les performances ici, ni sur l’apparence.

Ce design bicolore noir et blanc accrocheur est inspiré des voyages dans l’espace, et une bande RVB magnifiquement conçue orne l’arrière. C’est subtilement fait et ajoute vraiment à l’esthétique du Stealth 14. Comme avec le Stealth 16, vous pouvez également obtenir une variante bleu étoile si vous préférez.

Le processeur est un puissant Intel Core i7-13700H et peut obtenir des graphiques Nvidia RTX 4060. Le refroidissement est tout aussi bon grâce au système de chambre à vapeur de MSI, qui utilise sa capacité thermique élevée pour aider l’ordinateur portable à fonctionner plus frais et plus silencieux plus longtemps. C’est aussi un système extrêmement efficace pour refroidir une machine fine et légère comme la 14.

Nous recommandons fortement le Stealth 14 aux créateurs, joueurs et professionnels qui voyagent beaucoup. Son faible poids et son facteur de forme en font un excellent compagnon de voyage, et grâce à HDMI 2.1, vous pouvez configurer un moniteur de jeu rapide et haute résolution à la maison ou au travail lorsque vous avez besoin d’un écran plus grand.

Les MSI Stealth 14 et Stealth 16 Studio sont deux des ordinateurs portables de jeu minces et légers les plus performants et les plus puissants que vous puissiez obtenir aujourd’hui. Des performances sans compromis et de superbes designs signifient que votre choix se résume uniquement au facteur de forme.

Il s’agit d’une publication en partenariat.

