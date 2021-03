MSI GE76 Raider Review: GPU RTX 3080 haute puissance pour la victoire

RVB accélère-t-il vraiment un ordinateur portable? En effet, c’est le cas. Au moins, vous le croirez probablement après avoir vu la barre RVB dans votre visage courir à l’avant de l’ordinateur portable de jeu MSI GE76 Raider.

Parce que ce ne peut pas être le processeur Core i7-10870H à 8 cœurs, ni le GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3080 réglé sur 155 watts, ce qui rend l’ordinateur portable rapide. Tout est dans la bande lumineuse RVB.

Oui, nous sommes facétieux, mais soyons honnêtes, les apparences comptent généralement plus que les spécifications pour la plupart des gens. Dans le cas du MSI GE76, cependant, il y a beaucoup de substance pour sauvegarder tout ce flash, à savoir son GPU haute puissance. C’est une machine chère, mais ça vaut le coup.

Gordon Mah Ung Le secret de la performance du GE76 Raider réside dans le RVB fascinant à l’avant.

Spécifications et caractéristiques du MSI GE76

Bien sûr, nous avons récemment examiné certains ordinateurs portables de jeu incroyablement fins, légers et rapides, comme l’Asus ROG Flow X13. Mais le MSI GE76 Raider, comme son proche concurrent le Gigabyte Aorus 17G, est une plate-forme de jeu traditionnelle, lourde et sans vergogne. Le MSI est-il aussi incroyablement silencieux que le Gigabyte? Nous verrons dans la section performance. En attendant, voici les spécifications de base du MSI GE76 Raider.

CPU: Intel Core i7-10870H à 8 cœurs de 10e génération

Intel Core i7-10870H à 8 cœurs de 10e génération GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 à 155 watts

Nvidia GeForce RTX 3080 à 155 watts RAM: 32 Go de mémoire DDR4 / 3200 en mode double canal

32 Go de mémoire DDR4 / 3200 en mode double canal Espace de rangement: SSD Samung PM981 NVMe (deux emplacements dans le système)

SSD Samung PM981 NVMe (deux emplacements dans le système) Afficher: 17,3 pouces AU Optronics 300Hz de type IPS

17,3 pouces AU Optronics 300Hz de type IPS La mise en réseau: 802.116E Intel AX210, Killer 3100X 2,5 Go ethernet

802.116E Intel AX210, Killer 3100X 2,5 Go ethernet Taille et poids: L’ordinateur portable mesure 15,75 x 11,5 x 1,1 pouces et pèse 6,6 livres. Ajoutez 2,2 livres supplémentaires pour le bloc d’alimentation de 280 watts.

L’ordinateur portable mesure 15,75 x 11,5 x 1,1 pouces et pèse 6,6 livres. Ajoutez 2,2 livres supplémentaires pour le bloc d’alimentation de 280 watts. Ports: MSI profite du grand boîtier pour vous offrir autant de ports que vous pourriez avoir besoin. Illustré sur les photos ci-dessous, le côté droit propose deux USB-A 5Gbps et une carte SD UHS-II. Le lecteur de carte est un lecteur UHS-II connecté au bus PCIe pour les transferts de cartes à grande vitesse.

Gordon Mah Ung Le côté droit du MSI GE76 Raider comprend deux ports USB-A 5 Gbps et un lecteur de carte SD UHS-II sur le bus PCIe.

En vous déplaçant sur le côté gauche (voir photo ci-dessous), vous trouverez USB-A 10 Gbps, USB-C 10 Gbps et une prise analogique combo.

Gordon Mah Ung Le côté gauche du MSI GE76 Raider ajoute un USB-A 10 Gbps plus rapide, plus USB-C 10 Gbps et une prise analogique combo.

Les ports sont de retour – sur le panneau arrière des ordinateurs portables de jeu, c’est-à-dire inversant une tendance inquiétante de moins d’options de connectivité. À l’arrière du GE76 Raider, vous trouverez un miniDisplayPort, USB-C 10 Gbps avec prise en charge DisplayPort, HDMI pleine taille, Ethernet 2,5 Gbps et un port de charge rectangulaire dédié pour le bloc d’alimentation.

Gordon Mah Ung Nous aimons la tendance à mettre à nouveau des ports à l’arrière des ordinateurs portables de jeu.

Webcam FTW 1080p!

Certaines personnes sont peut-être plus enthousiasmées par ce qui se trouve à l’avant: une webcam 1080p. Bien que vous puissiez trouver des webcams 1080p dans une poignée d’ordinateurs portables haut de gamme (la gamme Surface de Microsoft utilise des webcams 1080p depuis un certain temps, par exemple), cette résolution est définitivement unique dans un ordinateur portable de jeu.

Vous pouvez voir la webcam du MSI GE76 Raider ci-dessous à gauche, montrant un bon rendu des couleurs et de la balance des blancs. Pour l’image de comparaison, nous avons fait sauter l’image 720p produite par le HP Elite Dragonfly, un ordinateur portable d’entreprise, pour correspondre au 1080p du MSI. De toute évidence, la caméra à haute résolution produit une image plus nette. Mais gérez vos attentes – il s’agit toujours d’un petit capteur dans le cadre d’un ordinateur portable, alors ne vous attendez pas à des résultats DSLR, ni à une belle pile optique comme sur une webcam Logitech C920 plus chère. Nous devrions néanmoins féliciter MSI pour en avoir inclus une (lorsque certains ordinateurs portables de jeu n’ont pas de webcam), et en faire une bonne.

Gordon Mah Ung La webcam GE76 Raider 1080p de MSI (à gauche) et la webcame HP Dragonfly Elite 720p (à droite). L’augmentation de la résolution augmente la netteté sur toute l’image.

Un réseau haut de gamme également

La mise en réseau n’obtient généralement rien de plus qu’une ligne de spécifications, mais cela vaut la peine de rappeler l’effort supplémentaire que MSI a mis dans la configuration du GE76 Raider. C’est certainement le premier ordinateur portable de jeu que nous ayons vu avec le support Wi-Fi 6E utilisant un Intel AX201. La principale revendication de renommée du Wi-Fi 6E pour le moment est l’utilisation du spectre 6 GHz pour la plupart non pollué. Le Wi-Fi 6 et les versions inférieures fonctionnent toujours dans les spectres 5 GHz ou 2,4 GHz. Cela devrait aider dans les guerres Wi-Fi qui se déroulent dans la plupart des foyers, où les voisins installent continuellement des routeurs plus puissants pour améliorer la connectivité. Malheureusement, chaque fois qu’un voisin fait cela, l’autre voisin riposte avec un routeur encore plus gros. Tout cela se situe principalement dans le spectre 5 GHz, donc en passant à un ordinateur portable Wi-Fi 6E (avec un routeur Wi-Fi 6E), vous devriez pouvoir flotter au-dessus de la mêlée pour le moment. L’ordinateur portable dispose également d’un port Killer E3100X 2.5GbE pour les connexions filaires.

Gordon Mah Ung

Clavier, trackpad et haut-parleurs

Nous n’avons eu aucune plainte majeure concernant le clavier éclairé par touche. Eh bien, nous ne sommes toujours pas d’accord avec le clavier numérique à 10 touches, qui émule la disposition d’un téléphone plutôt que celle d’une calculatrice, mais c’est assez typique de la plupart des claviers basés à Taiwan.

Le clavier est brillant mais n’atteint pas les niveaux éblouissants que nous avons vus ailleurs. Le trackpad est bien placé, avec une légère sensation métallique, et il prend en charge les pilotes Microsoft Precision. Les orateurs sont bons à bons.

Afficher

L’écran est un panneau 17,3 pouces, 16: 9 AU Optronics avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. Nous avons mesuré une luminosité maximale d’environ 270 nits, avec un astérisque: cette luminosité n’est atteinte que lorsque l’écran est réglé sur le mode Microsoft Hybrid Graphics, également connu sous le nom de Nvidia Optimus. Cela permet aux graphiques intégrés (IGP) de prendre le relais lors d’applications non gourmandes en GPU. Le réglage de l’ordinateur portable sur son mode graphique discret en option, qui fait disparaître Intel IGP (et élimine également un peu de latence), limite l’ordinateur portable à une luminosité maximale d’environ 200 nits.

Le taux de rafraîchissement semble probablement excessif, mais il a déjà été dépassé par les panneaux d’ordinateurs portables à 360 Hz. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que 300 Hz est une amélioration visible par rapport aux panneaux 144 Hz.

Continuez à lire pour les performances, la consommation d’énergie et les résultats de la batterie.

