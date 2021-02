MSCHF a monté un pistolet de paintball dans un endroit pour détruire une galerie d’art: Boston Dynamics ne s’est pas amusé

Dans le monde des projets viraux, il existe un nom bien connu: MSCHF, Qui fait référence à « sottises », qui signifie «méfait» en anglais. C’est la société qui s’est chargée de créer « Ce pied n’existe pas » (qui crée de fausses photos de pieds à l’aide de l’IA), « Netflix & Hangouts » (une extension qui sert à regarder Netflix comme s’il s’agissait d’un appel vidéo) ou chaussures Nike pleines d’eau bénite. Ils font cela, font des projets viraux et sa dernière idée est « Spot Rampage ».

MSCHF a essentiellement mis la main sur un robot Boston Dynamics Spot, l’a armé d’un pistolet de paintball de calibre .68 et l’a emmené dans une galerie d’art. L’idée? Autorisez, pendant deux minutes, les utilisateurs de votre site Web peut contrôler le chien robotique, tirer et détruire la galerie d’art. De toute évidence, Boston Dynamics n’a pas été amusé par l’idée.

Boston Dynamics condamne le projet

A l’initiative de MSCHF, Boston Dynamics a publié une déclaration dans lequel ils condamnent l’utilisation de leur chien robotique à de telles fins. Comme indiqué dans ce document, « pour être clair, nous condamnons la représentation de notre technologie d’une manière qui favorise la violence, préjudice ou intimidation. Notre mission est de créer et de fournir des robots incroyablement performants qui inspirent, ravissent et impactent positivement la société. «

Ils expliquent également qu’ils s’assurent que leurs clients ont l’intention d’utiliser leurs robots à des fins légales et que «tous les acheteurs doivent accepter nos conditions générales de vente, qui établissent que nos produits doit être utilisé conformément à la loi, et ne peut pas être utilisé pour nuire ou intimider des personnes ou des animaux. « De plus, dans ces mêmes termes, il est établi qu’une utilisation interdite est:

« […] l’utilisation intentionnelle de l’équipement pour blesser ou intimider toute personne ou animal, comme arme, ou pour activer toute arme […] ».

Ils voulaient également s’attaquer à l’interprétation possible selon laquelle le projet MSCHF est considéré comme de l’art, en veillant à ce que «l’art provocateur puisse contribuer à promouvoir un dialogue utile sur le rôle de la technologie dans notre vie quotidienne. cet art déforme fondamentalement Spot et la manière dont il est utilisé au profit de notre vie quotidienne. «

Cependant, de MSCHF, ils affirment avoir parlé avec Boston Dynamics et ils disent qu’ils détestaient l’idée, quelque chose qui est visible, et qu’on leur a dit qu’ils lui donneraient deux Spot gratuits s’ils ne réalisaient pas le projet. «Cela nous a simplement donné envie de faire encore plus cela», expliquent-ils de MSCHF.

De Boston Dynamics (propriété de Hyundai depuis quelques semaines), ils ont montré à plusieurs reprises à leur chien robot faire des activités quotidiennes. En fait, nous l’avons vu récemment ramasser des vêtements, sauter à la corde, dessiner et même entretenir le jardin. Je l’ai également vu travailler dans la construction, ainsi qu’exécuter des tâches de surveillance et de sécurité.

Via | BBC