MSA ne fonctionne toujours pas sur Xiaomi: faites ceci pour le réparer

Si vous rencontrez toujours le problème de plantage des applications ou si vous voyez l’avertissement « MSA ne fonctionne toujours pas », voici ce que vous devez faire pour le résoudre une fois pour toutes.

C’était l’une des actualités les plus parlées de mardi dernier, et même à l’approche du week-end, c’est toujours l’un des sujets du moment: certaines applications Android continuent de planter automatiquement, affichant des avertissements comme « MSA ne fonctionne toujours pas ». Parmi les utilisateurs les plus touchés figurent les propriétaires de mobiles Xiaomi.

Nous avons déjà expliqué quelle était la cause de ce problème qui affectait des milliers d’utilisateurs d’Android à travers le monde. Cependant, si vous rencontrez toujours des problèmes lors de l’utilisation de vos applications préférées, nous vous expliquerons ce que vous devez faire pour mettre fin au problème une fois pour toutes.

Résolvez le problème des applications qui se ferment sur votre mobile

Comme nous l’avons déjà vu, le problème de plantage des applications elle est causée par WebView, un composant du système d’exploitation qui permet aux applications d’afficher du contenu Web sur celles-ci.

Apparemment un erreur dans ladite application, a amené les applications utilisant ce composant à afficher des éléments Web fermé automatiquement. Parmi eux se trouve le Application MSA incluse dans les mobiles Xiaomi.

L’un des moyens les plus rapides de corriger l’erreur consiste à désinstaller les mises à jour WebView. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez l’application des paramètres de votre mobile Xiaomi – ou de toute autre marque -. Allez dans la section « Applications ». Trouvez l’application « Android System WebView » et accédez-y. Appuyez sur l’icône à trois points, puis choisissez l’option «Désinstaller les mises à jour».

Lorsque le processus est terminé et que les mises à jour ont été désinstallées, le problème disparaîtra et les applications devraient déjà fonctionner. De plus, le Avis « MSA ne fonctionne toujours pas » il disparaîtra complètement.

Comment mettre fin à l’erreur pour toujours

Quelques heures après que les premiers utilisateurs ont signalé le problème avec les applications sur leurs smartphones Android, Google Il a affirmé être au courant de la décision, et peu de temps après, a prétendu travailler sur une solution.

Cette solution est déjà disponible, et est disponible sous la forme d’un nouvelle version de WebView. Par conséquent, pour mettre fin au problème et éviter d’avoir à désinstaller les mises à jour ou à modifier les paramètres, il suffit de télécharger et installer la dernière version de WebView sur mobile.

Pour mettre à jour WebView et résoudre les problèmes, voici les étapes à suivre:

Ouvrez l’application Google Play Store. Appuyez sur l’icône des trois lignes parallèles dans le coin supérieur gauche. Maintenant, appuyez sur « Mes applications et jeux », Recherchez l’application «Android System WebView» ou «Android System WebView» et appuyez sur «Mettre à jour». Attendez la fin du téléchargement et de l’installation.

C’est tout. Vous pouvez désormais continuer à profiter de votre mobile sans craindre que les applications continuent de se fermer, ou qu’elles continuent à apparaître messages d’erreur qui vous empêchent d’utiliser votre smartphone normalement.

Rubriques connexes: Android, MIUI, téléphones, Xiaomi

