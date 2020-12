M&S lance un œuf de Pâques «  aubergine  » en forme d’aubergine ronde

Marks and Spencers a lancé un œuf de Pâques végétalien et bien, la photo dit tout. (Twitter / @ kirstymacs)

Marks and Spencer (M&S) a lancé un œuf de Pâques végétalien «aubergine» et nous nous demandons s’il est célibataire, pour être honnête.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, les fonds qui espèrent sortir et attraper l’autre type d’aubergine devront pour l’instant se contenter du substitut «végétalien, pas de produits laitiers».

Faisant partie de la gamme végétalienne Plant Kitchen du détaillant britannique, le long œuf de Pâques en forme de bulbe et en forme d’aubergine – car dans le calendrier du capitalisme, c’est déjà avril 2021 – est vendu pour 6 €.

Pesant 135 g, la grosse aubergine semble devoir être manipulée à deux mains.

On ignore au moment de la rédaction de cet article si un œuf de Pâques à la pêche plus convivial est en préparation et si Timothée Chalamet en sera la mascotte.

Oeuf de Pâques aubergine M&S: génie du marketing gay ou faux pas?

Les acheteurs n’ont pas tardé à féliciter l’œuf de Pâques aubergine M&S pour avoir «récupéré l’emoji aubergine», tandis que d’autres ont exhorté le magasin à «donner une augmentation au marketeur gay».

DITES-MOI CE NE SONT PAS VRAIMENT MARQUES ET LES OEUFS DE PÂQUES VEGAN DE SPENCER BAISENT HAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/EtSMq6Bxo6 – La ruche de Suki Panesar (@OhBabyLetMegIn) 30 décembre 2020

Donnez au marketeur gay une augmentation de salaire 🍆 https://t.co/auQz2lpQUq – Matt Horwood (@matthewhorwood) 30 décembre 2020

OMG. 😂😂😂 🍆🍆🍆 https://t.co/Xxnu2Ftmea – Andy Stark de Bethléem (@andymstark) 31 décembre 2020

Je ne peux m’empêcher de penser que M & s n’a pas réfléchi à l’offre d’œufs de Pâques végétaliens. Et alors oui, les œufs de Pâques sont sortis et, oui, l’aubergine 🍆 pic.twitter.com/S8fd6swwQx – Kirsty Mac (@kirstymacs) 31 décembre 2020

L’œuf de Pâques « aubergine » de M&S est la suite de « Santa’s Yumnut » que nous n’avons pas vu venir.

Il semble qu’avoir un produit excitant pour célébrer les vacances devient une tradition pour M&S.

Nous ne pouvons que supposer que l’invention d’un œuf de Pâques aubergine est venue du même esprit brillant (et brillamment gay) M&S qui pensait qu’un cronut appelé «Santa’s Yumnut», sorti en novembre dans le cadre de la programmation de Noël du supermarché, était un produit commercialisable idée.

Alors que les Britanniques LGBT + étaient plus qu’heureux de manger un morceau de Yumnut du Père Noël et semblaient impatients de mettre la main et les lèvres autour d’un œuf de Pâques aubergine, M&S a été grillé pour avoir vendu un «sandwich LGBT» pour le mois de la fierté 2019.

Rempli de laitue, de guacamole, de bacon et de tomate, le sandwich a été servi avec un don à l’association caritative pour jeunes homosexuels Albert Kennedy Trust. La collation a néanmoins été ridiculisée par les clients LGBT +.

M&S a décelé une autre colère contre la communauté LGBT + en annonçant une «vente arc-en-ciel» pendant le mois de la fierté 2020.

Pourtant, plutôt que de lever des fonds pour des causes queer, la chaîne s’est plutôt ralliée au Service national de santé – provoquant l’indignation et l’épuisement des personnes LGBT +, qui l’ont accusé de «rebranding» Pride.