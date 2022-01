MrBeast devient le YouTuber le plus rémunérateur de l’histoire

Selon Forbes, qui a compilé la liste, le transport de MrBeast à partir de 2021 est le plus qu’un créateur sur YouTube ait jamais réalisé.

En 2020, par exemple, Ryan Kaji – connu sous le nom de «Ryan’s World» – était en tête de la liste inaugurale, mais le total de MrBeast de l’année dernière serait plus du double.

Au cours de 2021, Donaldson a fait passer sa base d’abonnés de 50 millions à 88 millions et il est actuellement la huitième chaîne la plus abonnée sur l’ensemble de YouTube.

Sur sa chaîne, ses vidéos ont été visionnées plus de 14 milliards de fois, alors que les fans et les abonnés se sont connectés pour voir ses actes de gentillesse viraux et ses concours souvent étranges dans lesquels de vraies personnes se disputent des prix en argent.