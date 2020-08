Mozilla VPN étend l’ensemble d’outils de protection des données à des appareils complets

Le VPN à 4,99 € par mois protège jusqu’à 5 appareils Android et PC, avec les versions iOS, Mac et Linux promises bientôt. Mozilla s’est associé à Mullvad VPN et WireGuard pour cette couverture de sécurité complète.

Mozilla a publié publiquement son nouveau service VPN à partir d’une version bêta privée. Il crypte l’activité réseau pour les appareils Android et PC complets, ne stocke pas les journaux d’activité et masque les adresses IP. La version iOS de Mozilla VPN reste en version bêta, les versions Mac et Linux seront bientôt disponibles. Le prix de lancement est de 4,99 € par mois et comprend une garantie de remboursement de 30 jours.

En plus de ses fonctionnalités de sécurité, le VPN Mozilla n’offre aucune restriction de bande passante et peut être installé sur jusqu’à cinq appareils personnels. Le service est actuellement offert aux particuliers aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et en Malaisie.

Mozilla VPN sur Windows

Avantages du partenariat Mozilla VPN

Mozilla VPN fonctionne sur les serveurs VPN Mullvad choisis pour leur politique de non-journalisation. Mullvad fournit plus de 280 serveurs VPN sécurisés dans plus de 30 pays. Mullvad a sa propre application VPN pour appareil et les deux services sont proposés au même prix mensuel, mais les utilisateurs peuvent constater que le VPN Mozilla améliore l’expérience de l’application Mullvad.

Le logiciel utilise également le protocole WireGuard pour des connexions rapides et sécurisées. Le VPN ne fonctionne que sur quelques lignes de code, ce qui lui confère une exposition réduite aux attaques et le rend parfait pour une mise en œuvre dans les applications mobiles.

Mozilla a une histoire de partenariat avec des outils axés sur la sécurité comme Scroll pour son outil Firefox Better Web. L’approche “ acheter sur build ” de Mozilla avec cette dernière version signifie que les clients de Firefox bénéficient d’un flux constant d’outils de sécurité de qualité à faible coût d’une marque en laquelle ils ont confiance, et Mozilla évite le temps et les dépenses de développement interne.

Extension de la protection des données des navigateurs aux appareils

Le VPN est un ajout à la gamme de produits de sécurité des données Web de Mozilla pour les particuliers. Voici un bref aperçu des produits, par ordre croissant de couverture de sécurité:

Le navigateur Firefox donne aux individus un accès gratuit au Web via des réseaux de confiance sans transmettre de données à des tiers

Firefox Better Web with Scroll est un navigateur basé sur un abonnement qui bloque les publicités et le suivi pour une expérience de lecture plus propre sur les sites d’actualités

Firefox Private Network est une extension de navigateur qui protège la navigation de bureau sur les réseaux non sécurisés

Le VPN Mozilla offre une protection complète de l’appareil avec un tunnel chiffré qui ne stocke ni ne vend les journaux d’activité des utilisateurs

Navigation mobile sécurisée en tant que service

La version Mozilla VPN suit d’autres services VPN mobiles basés sur des applications de Cloudflare et Ookla, et améliore ces offres, pour les utilisateurs d’Android et de PC. Le VPN Cloudflare WARP est conçu pour une navigation mobile plus rapide mais ne parvient pas à concurrencer les protocoles de protection des données de Mozilla. Le VPN Ookla SpeedTest est un service gratuit pour les utilisateurs iOS de l’application SpeedTest, mais avec une limite de transfert de données de 2 Go.

