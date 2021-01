Moyens efficaces pour mettre fin au report

Ceux qui m’accompagnent savent que le sujet dont je parle le plus dans mes articles est l’auto-sabotage. L’auto-sabotage peut se manifester de différentes manières dans votre vie. Le manque de prospérité, le malheur dans l’amour, l’anxiété, le stress et la procrastination sont quelques-uns d’entre eux à illustrer.

Dans cet article, je veux parler de l’habitude de procrastiner et d’enseigner 3 techniques qui vous aideront à éliminer cette habitude de votre vie.

Ce que vous apprendrez dans cet article: 3 techniques simples pour réduire l’habitude de procrastiner; comment ces techniques peuvent vous aider à éliminer ces habitudes.

La procrastination est l’habitude de reporter des tâches importantes et ce que nous devons faire maintenant. Pour une raison quelconque, l’acte de report génère des dommages au procrastinateur, car il est incapable d’avancer dans ses objectifs de vie pratiques.

C’est pourquoi j’ai décidé de vous aider à combattre cette habitude avec 3 techniques simples. Allons.

S’organiser

La création d’un horaire et la définition d’objectifs vous aident à ne pas laisser les tâches à plus tard. Pour ce faire, dressez une liste des tâches et placez-les par ordre de priorité. Fixez une date limite pour chaque tâche et, si vous ne parvenez pas à la terminer, définissez la date limite.

L’idée ici est de laisser cette liste dans votre champ visuel. Alors mettez-le dans un endroit que vous pouvez voir. Vous vous rappelez donc vos délais et ce que vous devez respecter. J’aime beaucoup un programme appelé Habitica, où vous mettez vos tâches et chaque tâche réussie augmente le niveau de votre personnage. C’est bon pour ceux qui aiment «gamifier» les tâches et vous motive à continuer à atteindre vos objectifs pour faire évoluer votre propre personnage.

Récompense

Après avoir terminé une tâche qui nécessite beaucoup de vous, créez des récompenses. Les récompenses ont tendance à augmenter votre comportement et à maintenir l’habitude d’accomplir la tâche. Par exemple, si vous voulez commencer à courir, après chaque course, offrez-vous un cadeau, comme une heure de repos, un petit bonbon (j’ai dit petit), un moment de détente etc.

De petites récompenses activent votre cerveau pour que vous mainteniez cette habitude. L’une des récompenses les plus puissantes est l’approbation externe. Cela fonctionne comme ceci: chaque fois que vous faites une telle tâche, si une personne vous félicite ou vous encourage, vous avez tendance à vouloir répéter le comportement.

Si vous voulez avoir l’habitude de courir, par exemple, rejoignez des groupes sur les réseaux sociaux de course à pied et, à chaque fois que vous courez, publiez ce que vous avez réalisé. Les gens l’apprécieront et c’est une façon d’avoir une récompense externe.

Le contexte

C’est l’une des techniques puissantes que de nombreux psychologues utilisent pour aider leurs patients à maintenir un certain comportement. Dans la technique de contexte, vous créez un stimulus qui sert de contexte pour ne pas tergiverser et pour une tâche particulière.

Par exemple, si vous travaillez sur l’ordinateur et que vous finissez par tomber sur Facebook et YouTube, par conséquent des tâches de procrastination, un bon moyen de ne pas tergiverser est de créer un autre utilisateur avec un arrière-plan d’écran différent qui est juste pour le travail. Vous pouvez également bloquer les sites qui vous distraient de cet utilisateur. Ainsi, l’arrière-plan de l’écran sert de contexte dans lequel il est temps d’effectuer les tâches. Pour ceux qui veulent commencer à faire de l’exercice, porter des «vêtements d’exercice» aide à créer une habitude de faire de l’exercice.

Ce sont les conseils que j’ai pour vous aujourd’hui. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d’éliminer la procrastination et l’auto-sabotage, il suffit de lire cet article où j’enseigne les 3 types de procrastinateurs.