Moxie Trailer: La réalisatrice Amy Poehler déclenche une révolution du lycée sur Netflix

Nous avons une nouvelle bande-annonce pour Moxie. C’est l’un des nombreux films originaux de Netflix à venir en 2021. Dans ce cas, ils ont retrouvé Amy Poehler (Saturday Night Live, Parcs et loisirs) pour une nouvelle comédie. Poehler joue non seulement dans la comédie, mais est également derrière la caméra en tant que réalisateur. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, Poehler mettra en lumière un groupe de jeunes femmes dans un voyage d’autonomisation.

La bande-annonce s’ouvre sur une conversation entre Amy Poehler et sa fille à l’écran Valerie, jouée par Hadley Robinson. Elle veut savoir ce qui importait à sa mère quand elle était jeune, et Poehler continue à expliquer qu’elle était concentrée sur le renversement du patriarcat. Valérie, encouragée et fatiguée du harcèlement et des autres événements qui se déroulent dans son école, fait équipe avec des camarades de classe pour lancer un zine. Cela déclenche un mouvement populaire à l’école, ébouriffant les plumes et bousculant les normes angoissantes qui avaient auparavant été autorisées à sévir. La bande-annonce ne craint pas le fait que ce film s’attaquera de front à certains problèmes sociaux courants.

Amy Poehler co-joue et dirige une distribution phénoménale d’acteurs émergents dans #Moxie – ART ET PHOTOS CLÉS: pic.twitter.com/1uTQ42Llhi – File d’attente Netflix (@netflixqueue) 2 février 2021

Amy Poehler a réalisé le film, basé sur le roman de Jennifer Mathie. Le casting comprend Lauren Tsai, Patrick Schwarzenegger, Nico Hiraga, Sydney Park, Josephine Langford, Clark Gregg, Josie Totah, Anjelika Washington, Charlie Hall, Sabrina Haskett, Ike Barinholtz et Marcia Gay Harden. Poehler est surtout connue pour ses rôles à l’écran, en particulier Leslie Knope de Parcs et loisirs. Mais Poehler a fait pression en tant que réalisateur ces derniers temps. Elle dirigeait auparavant Pays du vin, également pour Netflix, sorti en 2019.

Moxie se concentre sur Vivian (Hadley Robinson), une jeune fille de 16 ans apparemment timide, a toujours préféré garder la tête baissée et voler sous le radar. Mais lorsque l’arrivée d’une nouvelle étudiante (Alycia Pascual-Peña) l’oblige à examiner le comportement incontrôlé de ses camarades de classe qui sévissent à son lycée, Vivian se rend compte qu’elle en a marre. Inspirée par le passé rebelle de sa mère (Amy Poehler), Vivian publie anonymement un zine underground appelé Moxie pour dénoncer les préjugés et les actes répréhensibles dans son lycée, et déclenche de manière inattendue un mouvement. Maintenant au centre d’une révolution, Vivian commence à forger de nouvelles amitiés avec d’autres jeunes femmes et alliées, traversant le fossé des cliques et des clubs alors qu’elles apprennent à naviguer ensemble dans les hauts et les bas du lycée.

Il y a de l’espoir que les salles de cinéma reviendront plus tard dans l’année. Mais pour le premier semestre 2021 au moins, c’est le déjà vu 2020. Netflix capitalise et comble le vide en libérant plus de 70 films originaux cette année. Parmi les autres entrées sur l’ardoise, citons Amy Adams, longtemps retardée La femme à la fenêtre, De Zack Snyder Armée des morts, Adam McKay est empilé Ne lève pas les yeux, Dwayne « The Rock » Johnson’s Avis rouge et RL Stine’s Rue de la peur trilogie, parmi tant d’autres. Moxie arrive le 3 mars sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Moxie, Netflix, Streaming