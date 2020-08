Movyng Car & Van Rental renforce sa flotte de location avec 34 MAN TGE

Movyng Car & Van Rental a intégré 34 véhicules MAN TGE dans sa flotte de location, qui comprend désormais plus de 700 véhicules.

La société portugaise Gesfleet, qui exploite la marque Movyng Car & Van Rental, a renforcé sa flotte de 34 véhicules MAN TGE, augmentant sa circulation à plus de 700 véhicules.

La qualité et la robustesse du MAN TGE ont été les principaux critères qui ont conduit l’entreprise à choisir des véhicules de la marque allemande, ainsi que la capacité à surveiller les véhicules, à travers sa structure d’assistance spécialisée, acquise dans son activité de poids lourds.

Dans le cadre de ce contrat, la marque a fourni des véhicules des modèles MAN TGE 3.140, MAN TGE.3.180 et MAN TGE 5.180, en version double cabine avec caisse de chargement et châssis-cabine simple avec conteneur de fret général et conteneur frigorifique.

Gesfleet – Location de voitures et d’équipements mobiles a été créée en 2014 au lendemain d’une crise économique et à une époque de mutations dans le secteur de la location de voitures et de voitures. Grâce à MOVYNG Car & Van Rental.

L’entreprise vise à devenir l’une des références nationales dans le secteur de la location de voitures, en s’appuyant sur la vaste connaissance que ses fondateurs ont de ce marché.

Pariez sur le segment corporate

Actuellement, Gesfleet dispose de comptoirs de service à Lisbonne, Porto, Aveiro et Faro. Son objectif est de fournir des services de location dans le segment des entreprises, mais de manière plus étendue dans le temps et avec toute la flexibilité inhérente à l’activité, sans engagements rigides.

Le projet est né dans le but d’offrir une spécialisation au marché B2B Corporate pour répondre à un besoin identifié.

Les consommateurs recherchent de plus en plus, en plus de la qualité du produit / service, un bon ensemble de services et la conscience d’une approche personnalisée et avec une attention aux particularités spécifiques affectant chaque client.

Movyng a trois segments d’activité de base, à savoir les locations à court terme (ACD), les locations à moyen terme (AMD) et les locations à long terme (ALD).

Les véhicules utilitaires légers sont divisés en deux catégories: les fourgonnettes (petites, moyennes et grandes) pour les marchandises générales et à température contrôlée; châssis-cabine (caisse ouverte, marchandises diverses et glacières).

