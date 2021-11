Mousse à Yamuna: les dévots offrent une prière au milieu d’une mousse toxique alors que le BJP et l’AAP échangent des barbes

Gants Dermiflex Portwest PU Mousse Nitrile A350 Noir 8

Livré en 8 à 10 jours Ces gants Dermiflex Portwest A350 en nylon et élasthanne très léger (jauge 15), sont enduits mousse nitrile /PU pour un confort maximum et offrent une excellente dextérité dans les milieux humides et gras. Gants vendus par paire. Certifié CE Matériaux: Coton, Nitrile Normes : EN 388 (4.1.3.1.) - EN 420 - ANSI/ISEA 105 Cut Level (1) Ces gants Portwest répondent à la norme EN 388 (résistance mécanique) . Ainsi, ils procurent les niveaux de résistances anti-coupures suivants : Résistance à l'abrasion : 4/4 Résistance à la coupure : 1/5 Résistance à la déchirure : 3/4 Résistance à la perforation : 1/4 ...