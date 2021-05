Mountain Dew lance un soda à saveur de gâteau d’anniversaire

Mountain Dew semble ajouter une version à saveur de gâteau d’anniversaire du populaire soda sucré. Bien que la nouvelle n’ait pas encore été annoncée officiellement, une fuite de l’art de la canette est apparue sur Reddit cette semaine, révélant à quoi le soda pourrait ressembler sur les étagères des magasins. Appelé Mountain Dew Cake-Smash, le soda présente des bougies d’anniversaire pour faire la fête sur la canette tout en annonçant une «poussée de saveur de gâteau artificiel».

Via ComicBook.com, le texte sur la boîte se lit comme suit: « En 2021, il est temps de vous célébrer de la manière la plus épique. Possible. Renouvelons votre étape manquée – que ce soit un anniversaire, un mariage, un l’obtention du diplôme, ou la vie elle-même! Cette année, vous méritez d’avoir votre gâteau et de le boire aussi avec Mtn Dew Cake-Smash! «

Les marques de soda sont connues pour introduire de nouvelles saveurs bizarres de temps en temps. L’un des exemples les plus intéressants de ces derniers mois est le cola aromatisé à la guimauve, né d’une collaboration entre Pepsi et Peeps. Le soda n’était pas destiné à être vendu dans les magasins, mais plutôt distribué via les médias sociaux. On dit que sa saveur rappelle quelque chose comme Lucky Charms.

«Après une année très difficile, de nombreux consommateurs sont à la recherche de nouvelles choses pour sourire. Ainsi, pour célébrer le début du printemps, Pepsi a collaboré avec Peeps pour développer un lot limité de son tout premier cola à la guimauve», VP de Pepis du marketing, Todd Kaplan, a déclaré en mars. « Cette collaboration Pepsi x Peeps sera disponible en trois couleurs vives grâce à un design de mini-boîte distinctif et fera très certainement vibrer les fans tout au long de la saison. Nous savons que nos consommateurs adorent nos produits en nombre limité, et nous pensons que Pepsi x Peeps le fera un accord emblématique et délicieux qui a le potentiel de devenir un favori des fans. «

Pour le meilleur ou pour le pire, les sodas expérimentaux n’ont pas à être temporaires si suffisamment de gens les apprécient. La saveur Mountain Dew Frost Bite exclusive à Walmart a été un tel succès qu’elle a depuis reçu une option sans sucre. Mountain Dew Maui Burst, vendu dans les magasins Dollar General, a également été transformé en un article permanent disponible à l’achat après que les acheteurs ont répondu positivement à la saveur. Dans cet esprit, il est toujours possible que Cake-Smash puisse rester en permanence.

«Les fans de Dollar General ont toujours adopté la saveur MTN DEW Maui Burst avec enthousiasme. Leur enthousiasme s’est traduit sur les réseaux sociaux et dans les registres», a déclaré l’an dernier Nicole Portwood, responsable du marketing de Mountain Dew. « Nous sommes ravis de répondre aux fans en rendant Maui Burst disponible en permanence chez Dollar General. »

Il y a deux ans, PepsiCo a déposé pour la première fois la marque commerciale du nom «Mtn Dew 80s Cake-Smash», ce soda est donc en préparation depuis un certain temps. Pour le moment, on ne sait pas si la saveur sera exclusive à un détaillant particulier, comme c’est le cas avec certaines de ces autres saveurs expérimentales, ou si elle sera largement disponible. J’espère que nous aurons bientôt un mot officiel de PepsiCo, car l’idée d’un soda au goût de gâteau suscitera certainement la curiosité de nombreux consommateurs.

On ne sait pas quand le soda Cake-Smash sera disponible. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets: Anniversaires