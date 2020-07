Motul obtient la certification JASO 2016 avec la technologie ESTER

Motul a obtenu la certification JASO 2016 grâce à la formulation exclusive de la ligne Powersport basée sur la technologie ESTER.

LES marque de lubrifiant Motul a obtenu la certification JASO 2016, ayant développé une gamme complète de produits, selon les besoins spécifiques, pour toutes les pistes, tout-terrain, scooter, motoneiges et motomarines et ATV-SXS-UTV.

Le règlement JASO 2016 (Organisation japonaise de normalisation pour le secteur automobile), obligatoire à partir d’avril 2021, comprend les tests les plus restrictifs qui contrôlent le niveau de frottement des disques d’embrayage et les niveaux d’additifs lubrifiants, en particulier les composés à base de phosphore et de cendres sulfatées.

Les procédures d’approbation de ce règlement “garantissent une performance et une durabilité supérieures du produit, en conservant ses propriétés initiales”, garantit l’entreprise dans un communiqué. Selon Ferran Carreras, PDG de Motul Ibérica, «nous travaillons intensément pour améliorer considérablement les performances de tous nos lubrifiants et nous conformer aux homologations les plus strictes du marché, comme JASO 2016».

Avec cette certification, poursuit-il, «nous réaffirmons notre engagement à être le leader du secteur et à devenir la marque avec la plus grande variété de produits du marché approuvée par ce règlement». Les produits de la gamme Powersport ont été certifiés avec les dernières réglementations JASO 2016, grâce à leur formulation exclusive basée sur la technologie ESTER.

ESTER innove les lubrifiants

LES Technologie ESTER a été développé à base d’esters pour la formulation de lubrifiants pour vélos de piste, tout-terrain, scooters, motos de neige et d’eau et ATV-SXS-UTV. Cette technique est basée “sur une sélection minutieuse d’esters combinée à des bases synthétiques de haute qualité et accompagnée d’un ensemble innovant d’additifs”, explique le communiqué.

Grâce à cette technologie, «Motul a créé des lubrifiants hautes performances, une innovation qui offre également une solution technique pour les lubrifiants standards répondant aux recommandations de tous les fabricants. De plus, il garantit plus de puissance, de fiabilité, de protection et une consommation minimale d’huile et de carburant », garantit la marque.

La technologie ESTER est une base 100% synthétique du Groupe V qui renforce et améliore la haute qualité déjà existante dans les bases lubrifiantes Motul et offre les propriétés suivantes: adhérence du lubrifiant aux pièces; une attraction intermoléculaire; et pouvoir dissolvant et dispersant.

La formulation de la gamme Motul Powersport «offre de meilleures performances du moteur, le maintenant propre, protégé et offrant une grande fluidité de mouvement entre les pièces. En ce sens, il offre une aide pour prolonger la durée de vie des engrenages et du moteur ».

