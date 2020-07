Motul Gdi Clean. Nouvel Additif Pour Le Système De Combustion

Motul vient de lancer un nouvel additif pour le système de combustion automobile. Il s’agit du GDI Clean, qui propose une nouvelle formule spécifiquement pour le nettoyage des moteurs à essence à injection directe et la prévention des anomalies de fonctionnement.

Actuellement, les voitures qui passent la réglementation Euro 6D ont incorporé des moteurs à essence avec des systèmes d’injection directe. Ces moteurs se caractérisent par leur très faible coût et leurs émissions très faibles.

Cependant, ils ont également un inconvénient, qui est l’accumulation rapide de saleté et de dépôts dans les injecteurs, ce qui peut amener l’ECU (Engine Control Unit) à faire des calculs de dosage incorrects et entraîner une consommation excessive et des émissions de gaz élevées.

Pour cette raison, les moteurs à injection directe ont besoin d’une protection supplémentaire pour fonctionner correctement. Et c’est là qu’intervient GDI Clean, le nouveau produit de Motul, qui nettoie le système de combustion des moteurs à injection directe et élimine la contamination produite lors du fonctionnement dans tout le système d’alimentation, du réservoir aux chambres de combustion.

Cette nouveauté, selon Ferran Carreras, PDG de Motul Ibérica, “montre la ferme volonté de proposer des produits adaptés aux besoins actuels des moteurs automobiles”.

Le nouveau produit nettoie le système de combustion des moteurs à injection directe

De plus, poursuit-il, «nous travaillons à l’innovation permanente pour nous assurer que nos lubrifiants répondent aux plus hauts niveaux de demande, en anticipant les exigences des OEM».

Réduction de la consommation et des émissions

Les avantages présentés par la marque par rapport au GDI Clean, pointent vers une réduction de la consommation de carburant, une amélioration des performances du moteur et une minimisation des émissions de CO2 et NO2.

Il augmente également la compression, prolonge considérablement la durée de vie du système de carburant et de catalyseur. Enfin, il protège la pompe haute pression, évitant ainsi la formation et l’accumulation de particules dans les soupapes d’admission et les chambres de combustion à travers le système de recirculation des gaz.

Motul recommande d’utiliser GDI Clean tous les 6 mois. Pour le traitement préventif, il indique son utilisation tous les 20 000 km ou avant le contrôle technique (ITV).

