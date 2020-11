Motorola VerveBuds 120: les écouteurs TWS poussés à l’extrême en compactage

Motorola a mis les batteries dans le monde des écouteurs entièrement sans fil ou TWS et cette année, nous avons vu plusieurs modèles de sa série VerveBuds. Les nouveaux Motorola VerveBuds 120 Ils semblent reprendre le flambeau des VerveBuds 100 que nous avons vus en mars, bien qu’ils se compactent davantage.

Il s’agit d’écouteurs qui minimisent leur taille pour aller au-delà du format popularisé par des écouteurs comme le Samsung Galaxy Icon et que des années plus tard on voit dans de nombreuses marques. De Motorola, nous avons également vu les VerveBuds 250 dans ce sillage, mais cette fois, le design est un peu plus modifié et ils restent un prix qui ne dépasse pas 50 euros.

Compact, résistant et élégant

Ce qu’ils recherchaient dans ce produit, c’est d’obtenir des écouteurs compacts résistants à l’eau et à la transpiration. Dans ce cas, les VerveBuds 120 ont une certification de résistance IPX6, ils sont donc destinés à un usage standard ou même pendant le sport, à défaut de savoir s’ils tiennent bien dans l’oreille.

Ce que nous voyons, c’est qu’ils sont presque l’extension exacte de l’éponge qui est insérée dans l’oreille, de sorte que n’a même pas le surplomb que nous avons vu dans le VerveBuds 100 et ils n’ont pas la forme du VerbeBuds 800, avec la barre à l’extérieur (style Apple AirPods. Ils sont assez discrets et sobres, donc ils peuvent s’adapter esthétiquement dans de nombreux cas (surtout si vous cherchez discret).

En fait, son boîtier est trompeur, qui semble contenir des écouteurs dans le facteur de forme du VerveBuds 800. Un boîtier qui à son tour les charge, afin que nous puissions étendre autonomie de 5 heures que le constructeur promet jusqu’à 15h00 (celle du VerbeBuds 100 était de 14 heures).

Bien sûr, il s’agit d’un modèle plus basique et la réduction de son volume entraîne certainement la compromission de certaines fonctions. Dans ce cas n’ont pas de suppression active du bruit, par exemple.

Comme nous l’avons vu dans les VerveBuds 250, ils sont compatibles avec les assistants vocaux les plus courants, tels qu’Alexa, Siri ou Google Assistant, répondant aux commandes vocales. Et pour la connectivité, ils ont Bluetooth 5.0. De plus, ils sont contrôlés par des gestes.

Prix ​​et disponibilité du Motorola VerbeBuds 120

Les écouteurs sans fil Motorola VerveBuds 120 sont disponibles pour 49,99 euros (prix conseillé), même si pour le moment on les trouve sur Amazon pour 69,99 euros. Ils sont uniquement disponibles en noir et le kit d’achat comprend l’étui de chargement, un ensemble de six coussinets d’oreille et un câble de chargement USB.