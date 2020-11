Motorola teste un écran avec un taux de rafraîchissement inhabituel de 105 Hz

Le prochain Motorola haut de gamme pourrait surprendre avec un taux de rafraîchissement jamais vu auparavant.

Le taux de rafraîchissement sur les écrans des smartphones est une fonctionnalité qui gagne en importance au fur et à mesure que les téléphones évoluent en fonctionnalités (en particulier en termes de section le jeu), il était donc si surprenant que l’iPhone 12 est arrivé sur le marché au milieu de 2020 avec seulement 60 Hz.

Le fait est que nous avons déjà atteint un point où 90 Hz est le plus courant, même 120 Hz ou 144 Hz, mais nous n’avons jamais vu de affichage avec un taux de rafraîchissement de 105 Hz et, précisément en cela, il semble être fonctionne Motorola.

Chiffre définitif ou tests simples?

Depuis sa résurgence, l’entreprise nord-américaine a opté pour l’innovation pour reconquérir son public le plus fidèle. Nous avons déjà eu l’occasion de voir plusieurs lancements de Motorola avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais les plans pour le futur Motorola Nio semblent tourner autour de 105 Hz, c’est ce qu’ils disent depuis Développeurs XDA.

Normalement, les taux de rafraîchissement sont répartis en nombres multiples de 30 ou 24, d’où l’étrange chose que la vitesse choisie est de 105 Hz.

Dans tous les cas, les développeurs XDA ont été en mesure de collecter des informations qui pointent vers ce qui précède 105 Hz comme taux de rafraîchissement maximal réalisé par le Motorola Nio, mais cela ne doit pas signifier que c’était finalement l’option choisie. Puisque 105 n’est pas un multiple de 30 ou 24, le plus normal serait que la société testait simplement ce taux de mise à jour et que, lorsque le terminal atteint nos mains, il est volontairement limité à 90 Hz.

L’autre alternative est que Motorola va implémenter 105 Hz comme vitesse maximale générique, mais que le téléphone s’adapte automatiquement à 90 Hz lors de la lecture de vidéos, évitant ainsi les micro-scintillements.

Ce que nous savons sur le Motorola Nio

Dans l’exclusivité du portail TechnikNews, l’existence de cet appareil avec le numéro de modèle XT2125 est confirmée, qui aurait un processeur Qualcomm Snapdragon 865, stockage de 128 Go avec 8 Go de RAM, bien qu’il y ait aussi des indications qui indiquent l’existence d’un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.

Les autres caractéristiques connues du Motorola Nio sont les inclusion d’une caméra principale de résolution 64 mégapixels, soutenu par un ultra grand angle de 16 mégapixels et une caméra de profondeur de 2 mégapixels. Que pour l’arrière; sur le devant ils seraient présents respectivement deux caméras 16 et 8 mégapixels, situé à l’intérieur d’un trou dans le panneau.

