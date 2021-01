Motorola renouvelle la série Moto G avec 3 nouveaux modèles pour 2021

Toute l’actualité des nouveaux mobiles Motorola pour l’année 2021.

Pas un, pas deux, pas trois: quatre sont les mobiles qui composent la série mobile de milieu de gamme Motorola pour 2021, et que la société appartenant à Lenovo a présenté au début de l’année.

Tous viennent renforcer la position de l’entreprise sur le segment des milieu de gamme et gamme d’entrée, grâce à certains prix à partir de 170 € dans le cas du modèle le moins cher.

La ligne est formée par Moto G Play 2021, Moto G Power 2021 et Moto G Stylus 2021, trois terminaux atterrissant dans le cadre de la série Moto G; et le Motorola One 5G Ace, un milieu de gamme qui se démarque pour faire le saut vers Connectivité 5G main dans la main avec l’un des derniers processeurs Qualcomm.

Moto G Play 2021

Il Moto G Play 2021 c’est lui modèle le plus abordable sur tous ceux présentés par l’entreprise début 2021.

Il s’agit d’un terminal orienté bas de gamme, qui équipe un Écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD 720p, un Batterie d’une capacité de 5000 mAh et un processeur Snapdragon 460.

Sa conception est également le plus conservateur de la famille, ayant un Encoche en forme de goutte classique abritant la caméra frontale de 8 mégapixels. Au dos – construit en plastique -, on trouve un lecteur d’empreintes digitales capacitif et une double caméra, formée par un Capteur principal de 13 mégapixelset un secondaire 2 mégapixels capable de capturer des informations de profondeur.

Fiche technique Moto G Play 2021

écran : LCD HD + IPS 6,5 pouces

: LCD HD + IPS 6,5 pouces Processeur: Qualcomm Snapdragon 460 octa-core

Qualcomm Snapdragon 460 octa-core Mémoire : 3 Go de RAM

: 3 Go de RAM Espace de rangement : 32 Go extensible par microSD

: 32 Go extensible par microSD Tambours : 5 000 mAh

: 5 000 mAh Appareils photo : Double arrière de 13 MP et 2 MP –Depth Sensor–. 8 MP avant

: Double arrière de 13 MP et 2 MP –Depth Sensor–. 8 MP avant Dimensions : 166,59 x 75,99 x 9,36 mm, 204 grammes

: 166,59 x 75,99 x 9,36 mm, 204 grammes Autres: USB Type C, Android 10, lecteur d’empreintes digitales arrière

Il Le prix du Moto G Stylus 2021 est de 169 € aux États-Unis, et pour l’instant la marque n’a pas précisé combien cela coûtera-t-il dans d’autres régions, ou quand il atterrira sur eux.

Moto G Power 2021

Suivant la tradition, Motorola revient à lancer un nouveau terminal de la série Moto G Power cette année.

Le Moto G Power 2021 hérite de nombreuses fonctionnalités du Moto G8 Power, telles que le conception ou capacité de la batterie, mais il évolue dans d’autres comme la section photographique.

Maintenant, nous trouvons un Terminal d’affichage 6,6 pouces HD +, Processeur Snapdragon 662 et appareil photo principal de 48 mégapixels.

Fiche technique Moto G Power 2021

écran : 6,6 pouces HD + IPS LCD

: 6,6 pouces HD + IPS LCD Processeur: Qualcomm Snapdragon 662 octa-core

Qualcomm Snapdragon 662 octa-core Mémoire : 3/4 Go de RAM

: 3/4 Go de RAM Espace de rangement : 32/64 Go extensible par microSD

: 32/64 Go extensible par microSD Tambours : 5 000 mAh

: 5 000 mAh Appareils photo : Triple arrière 48 MP et 2 MP –Depth Sensor–, 2 MP –macro–. 8 MP avant

: Triple arrière 48 MP et 2 MP –Depth Sensor–, 2 MP –macro–. 8 MP avant Dimensions : 165,28 x 75,9 x 9,49 mm, 206 grammes

: 165,28 x 75,9 x 9,49 mm, 206 grammes Autres: USB Type C, Android 10

Le Moto G Power 2021 sera un peu plus cher que le modèle avec le nom de famille Play: son prix va jusqu’à 199,99 € aux Etats-Unis.

Moto G Stylus 2021

Nous avons grimpé une marche pour le rencontrer Moto G Stylus 2021, aussi connu sous le nom Moto G Pro 2021.

Dans ce cas, on parle d’un terminal orienté vers le milieu de gamme ce qui équipe le Le nouveau processeur Snapdragon 678 de Qualcomm.

Il est accompagné de 4 Go de RAM et d’une batterie de 4000 mAh, qui donnent vie à un Écran Full HD + de 6,8 pouces avec un petit trou dans sa partie supérieure gauche.

Comme son nom l’indique, l’inclusion d’un style est le signe différentiel de ce modèle, qui devient le variante plus principale de la famille Moto G pour 2021.

Fiche technique du Moto G Stylus 2021

écran : 6,8 pouces IPS LCD FullHD +

: 6,8 pouces IPS LCD FullHD + Processeur: Qualcomm Snapdragon 678 octa-core

Qualcomm Snapdragon 678 octa-core Mémoire : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Espace de rangement : 12 Go extensible par microSD

: 12 Go extensible par microSD Tambours : 4 000 mAh

: 4 000 mAh Appareils photo : 48 MP arrière. 8 MP –ultra grand angle–, 2 MP –macro–. 16 MP avant

: 48 MP arrière. 8 MP –ultra grand angle–, 2 MP –macro–. 16 MP avant Dimensions : 169,8 x 77,9 x 9 mm, 213 grammes

: 169,8 x 77,9 x 9 mm, 213 grammes Autres: USB Type C, Android 10, lecteur d’empreintes digitales latéral

Dans ce cas, nous parlons d’un terminal dont le prix est d’environ 300 dollars pour changer. Encore une fois, nous ne savons pas combien cela coûtera dans le reste du monde.

Motorola One 5G Ace

Le dernier modèle de ceux présentés aujourd’hui par Motorola est le Motorola One 5G Ace, un terminal qui porte la 5G par drapeau de la main du processeur Qualcomm Snapdragon 750G, l’une des plus puissantes de la société californienne spécialisée dans les semi-conducteurs.

Pour le reste, ce n’est pas un terminal très différent des autres milieu de gamme de l’entreprise, puisque le Batterie de 5000 mAh, la conception avec un écran perforé et arrière avec un lecteur d’empreintes digitales intégré, et une triple caméra dirigée par un capteur de 48 mégapixels.

Fiche technique du Motorola One 5G Ace

écran : 6,7 pouces IPS LCD FullHD +

: 6,7 pouces IPS LCD FullHD + Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G octa-core

Qualcomm Snapdragon 750G 5G octa-core Mémoire : 4/6 Go de RAM

: 4/6 Go de RAM Espace de rangement : 64/128 Go extensible par microSD

: 64/128 Go extensible par microSD Tambours : 5 000 mAh

: 5 000 mAh Appareils photo : 48 MP arrière. 8 MP –ultra grand angle–, 2 MP –macro–. 16 MP avant

: 48 MP arrière. 8 MP –ultra grand angle–, 2 MP –macro–. 16 MP avant Dimensions : 166,1 x 76,1 x 9,9 mm, 212 grammes

: 166,1 x 76,1 x 9,9 mm, 212 grammes Autres: USB Type C, Android 10, lecteur d’empreintes digitales arrière

Comme prévu, nous avons parlé de modèle le plus cher de tous ceux lancés par Motorola en début d’année, puisque leur prix atteint jusqu’à 399 dollars aux Etats-Unis.

