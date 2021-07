Motorola RAZR & Co. : Ces 6 téléphones portables rétro nous manquent vraiment

Que ce soit le Nokia 3310 ou le Motorola RAZR : de nombreux téléphones portables antérieurs sont aujourd’hui devenus cultes parmi les fans et, surtout, ont façonné des générations entières. En souvenir des jours passés, nous avons répertorié six téléphones rétro qui nous manquent vraiment.

60 ans de SATURNE – le spectacle des anniversaires En juillet 1961, le premier magasin SATURN a ouvert ses portes sur Hansaring à Cologne. 60 ans plus tard, le grand spectacle d’anniversaire SATURN a lieu au même endroit dans la Xperion-E-Arena. L’événement en direct vous emmène dans un voyage dans le temps à travers le monde de l’électronique – de 1961 à 2021. Toutes les informations en un coup d’œil :

1. Motorola RAZR : Probablement le téléphone à clapet le plus cool

Il n’y a pas de classement rétro sans l’emblématique Motorola RAZR, qui a presque donné le ton à toute une génération de téléphones portables. Le RAZR était probablement le téléphone à clapet à l’époque et s’est vendu plus de 130 millions de fois – des chiffres époustouflants dont Motorola ne peut que rêver aujourd’hui. Le modèle était populaire non seulement en raison de son design relativement compact, mais aussi en raison du clavier futuriste avec une surface métallique. L’appareil photo 1,3 mégapixels, qui était génial à l’époque, a certainement contribué au grand succès. Le Motorola RAZR était fondamentalement le premier téléphone portable de haute qualité à arriver sur le marché de masse avant que l’iPhone ne domine cet espace.

2. Hiptop : l’alternative BlackBerry pour les jeunes

Le Danger Hiptop, également commercialisé en tant que Sidekick dans ce pays, avec son clavier QWERTY était, dans un sens, la version la plus froide des modèles BlackBerry plus secs. De nombreux enfants avaient un hipster et utilisaient excessivement les services de messagerie instantanée, en particulier AOL Messenger, qui comptait une base de fans extrêmement nombreuse et fidèle, en particulier dans la première moitié de la décennie précédente. A cette époque, un volant était utilisé pour la navigation, qui a ensuite été remplacé par une boule. Grâce à l’écran tactile, vous n’avez plus besoin de l’un ni de l’autre aujourd’hui.

3. Nokia N95 : le produit phare polyvalent

Quelques mois avant le tout premier iPhone, Nokia a lancé un véritable téléphone phare avec le N95 – avec d’excellentes fonctionnalités. Difficile à imaginer aujourd’hui, mais l’écran de 2,6 pouces du Nokia N95 était en fait une marque maison en 2007. En plus de cela, le téléphone portable à curseur innovant a marqué avec une batterie puissante et un excellent appareil photo 5 mégapixels de Carl Zeiss. Et il y avait même une caméra selfie sur le devant – même avant l’iPhone.

4. Nokia 3310 : le classique ultime

Pratiquement aucun téléphone portable n’est susceptible de dégager un sentiment plus rétro que le Nokia 3310, qui célèbre même un retour inattendu ces jours-ci. A cette époque, il n’y avait probablement que quelques personnes qui n’en possédaient pas ou du moins ne connaissaient pas plusieurs personnes qui en possédaient un – ou même le prédécesseur Nokia 3320. Ces modèles ont fait du constructeur finlandais ce qu’il est incontesté depuis des années : le le meilleur chien du marché de la téléphonie mobile. Le temps est révolu, même si l’ancien leader du marché fête son retour cette année avec de nombreux smartphones Android. Mais Snake, les coques échangeables ou la désormais inimaginable autonomie de plusieurs jours resteront à jamais inoubliables.

5. T-Mobile G1 : Le premier smartphone Android

Le T-Mobile G1, également connu sous le nom de HTC Dream, a marqué le début du système d’exploitation Android en 2008. Le smartphone avait un trackball, cinq touches de fonction et un écran tactile coulissant avec clavier. Il permettait un accès simple et simple à de nombreux services Google, qui étaient souvent à portée de clic. Le G1 n’était pas vraiment intelligent à l’époque : une synchronisation des données avec l’ordinateur n’était même pas prévue, mais la synchronisation s’effectuait via le serveur de Google. Ce n’était pas non plus un régal pour les yeux. Mais personne ne peut retirer le titre du premier smartphone Android au G1, c’est pourquoi il ne sera pas oublié.

6. Le tout premier iPhone

Bien entendu, le premier iPhone ne devrait pas manquer dans un tel classement. En 2007, l’iPhone a révolutionné l’ensemble du marché de la téléphonie mobile en tant que nouveau venu, surtout avec sa simplicité d’utilisation de l’écran tactile, le grand écran de l’époque et sa prise en main simple. Cependant, le premier smartphone Apple n’était pas parfait non plus : seul le standard Internet lent Edge était pris en charge et l’App Store n’a été soumis en tant que mise à jour que des mois plus tard. Mais sans l’iPhone, le secteur des smartphones n’aurait peut-être pas évolué aussi rapidement.