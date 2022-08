Motorola Razr 2022 & X30 Pro : Lancement annulé à la dernière seconde

Motorola voulait en fait présenter mardi le Razr 2022 et le X30 Pro. Cependant, pour des raisons qui ne sont pas encore connues, la société a annulé le lancement des deux smartphones.

Le lancement officiel des Motorola Razr 2022 et X30 Pro était prévu le 2 août à 13h30 heure française. Cependant, quelques minutes avant le début de l’événement, Chen Jin, directeur général mobile chez Motorola et Lenovo, a annoncé une mauvaise nouvelle sur Weibo. La représentation a été annulée « pour diverses raisons ». Jin n’a pas commenté les raisons exactes, et aucune nouvelle date n’a été donnée pour le lancement.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine pourraient être la raison de l’annulation

On ne peut que spéculer sur les raisons de l’annulation de l’événement. De nombreux utilisateurs chinois pensent que la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a été la raison de l’annulation. Un utilisateur écrit sous le post de Jin sur Weibo : « Une bonne décision, les gros titres de ce soir sont déjà réservés ». D’autres utilisateurs commentent brièvement et de manière concise avec « compris ».

Le report du lancement aurait pu être une bonne décision stratégique. De nombreux Chinois suivent actuellement la réaction de leur pays à la visite de Pelosi à Taiwan. La présentation des Razr 2022 et X30 Pro n’aurait pas beaucoup retenu l’attention hier. La Chine est un marché particulièrement important pour la marque Motorola, filiale du constructeur Lenovo. Le fait que deux smartphones aussi importants que le Razr 2022 et le X30 Pro restent intacts à la maison pourrait signifier d’énormes pertes pour Motorola. Le constructeur chinois attendra peut-être désormais que la situation politique se calme pour entamer une nouvelle tentative de lancement.