Motorola prévoit trois nouvelles smartwatches pour 2021

Motorola devrait lancer trois nouvelles smartwatches en juin et juillet. Cela ressort d’une présentation du fabricant mandaté. Le design est assez différent dans chaque cas, même si le système d’exploitation doit être le même dans chaque cas.

La société canadienne CE Brands a mentionné les nouvelles smartwatches lors d’un événement. L’entreprise fabrique les appareils pour le compte de Motorola, qui arrivera ensuite sur le marché sous la marque «Moto». La présentation peut être consultée sur le site Web de CE Brands et montre le design des produits à venir, ainsi que les dates de sortie. La Smartwatch Moto G apparaîtra en juin et la Moto Watch et la Moto One suivront en juillet. Ce pourrait être les dates de sortie aux États-Unis, peut-être aussi les temps internationaux.

Différents modèles

La montre intelligente Moto G a un design moderne et plutôt sportif, tandis que la Moto One a apparemment un bracelet en cuir et fait une impression d’élégance classique. Les cadrans de ces montres sont ronds, tandis que la Moto Watch a un design carré et est similaire à l’Apple Watch. Les montres sont susceptibles de différer en termes d’utilisation prévue et de types d’utilisateurs, mais Wear OS de Google servira probablement de système d’exploitation dans chaque cas.

Probablement avec Snapdragon Wear 4100

La présentation mentionne un partenariat avec Google et Qualcomm. Par conséquent, le Snapdragon Wear 4100 pourrait être utilisé comme processeur. Motorola propose actuellement la smartwatch Moto 360, qui est équipée de la précédente puce Snapdragon Wear 3100 et d’un écran OLED. Les nouvelles smartwatches ne devraient pas tarder à être officiellement présentées à la presse et aux clients.