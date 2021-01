Motorola One Fusion + commence à recevoir la mise à jour du correctif de sécurité de janvier 2021 en Inde

Motorola a commencé à déployer la dernière mise à jour du correctif de sécurité sur son smartphone Motorola One Fusion + en Inde. Oui, nous avons reçu la dernière mise à jour sur notre Motorola One Fusion + appareil mercredi tard et il apporte le Janvier 2021 Sécurité Android niveau de patch sur l’appareil.

Notamment, la mise à jour de sécurité de janvier 2021 pour le Motorola One Fusion + est fournie avec le numéro de version QPIS30.73.33.2 et ne pèse que 29,7 Mo en taille. Cependant, à l’exception du correctif de sécurité de janvier, la dernière mise à jour n’apporte aucune autre modification ou fonctionnalité à l’appareil.

Maintenant, si vous attendiez la nouvelle mise à jour sur votre Moto One Fusion +, vous devriez maintenant rechercher la notification de mise à jour sur votre appareil.

Si vous n’avez pas encore reçu la notification, je vous suggère de vérifier manuellement la mise à jour en vous rendant sur votre téléphone. Réglages >> Système >> Avancée >> Mises à jour système.

Pour rappel, Motorola a annoncé le mois dernier la liste des smartphones Motorola qui recevront la dernière mise à jour Android 11 cette année.

La liste comprend une liste de 23 téléphones Motorola qui recevront bientôt la mise à jour Android 11. Vous pouvez voir la liste complète des smartphones Motorola qui recevront la mise à jour Android 11 ici.

Notamment, Motorola a également annoncé que Motorola One Action, lancé sur la plate-forme Android One uniquement en Amérique latine et en Europe, recevra Android 11. De plus, les actions Motorola One vendues aux États-Unis et au Canada ne font pas partie de la plate-forme Android One et donc ne recevra pas la mise à jour Android 11.