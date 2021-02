Motorola Moto G30 et Moto E7 Power: deux nouvelles merveilles de batterie

Motorola a apparemment deux nouveaux téléphones portables abordables dans les blocs de départ: le Moto G30 et le Moto E7 Power. Les deux smartphones ont une grande batterie de 5000 mAh. Néanmoins, la variante E7 ne devrait coûter que 150 euros.

Deux nouveaux smartphones Moto devraient bientôt arriver sur le marché. WinFuture le rapporte avant l’annonce officielle – et fournit également les données les plus importantes sur les téléphones portables. Alors que le Moto E7 Power est probablement une variante du Moto E7 avec une batterie plus grosse, le Moto G30 est complètement nouveau. C’est aussi le plus équipé des deux modèles.

Moto G30 étend la série G bien développée

Avec le Moto G30, il y a un nouveau modèle de milieu de gamme dans la série G de Moto. Selon WinFuture, le futur smartphone dispose d’un écran IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 1600 x 720 pixels et d’un renfoncement en forme de larme pour la caméra frontale. Cela a une résolution de 8 mégapixels. À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 MP pour les prises de vue macro et portrait.

À l’intérieur, un Snapdragon 662 fonctionne avec 6 Go de RAM, la mémoire interne a une capacité de 128 Go, mais peut être étendue à l’aide d’une carte microSD. La batterie contient un impressionnant 5000 mAh. Le Moto G30 fonctionne avec Android 11. Le prix n’est actuellement pas connu.

Moto E7 Power propose beaucoup de batterie pour un petit prix

Selon WinFuture, le prochain Moto E7 Power propose une batterie tout aussi grande. Le téléphone mobile d’entrée de gamme sera également doté d’un écran LCD de 6,5 pouces qui a également une résolution de 1600 x 720 pixels. À l’intérieur se trouve un processeur MediaTek avec 4 Go de RAM, la mémoire interne a une capacité de 64 Go, mais elle est également extensible. Le E7 Power dispose d’un appareil photo principal de 13 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos macro. La caméra frontale a une résolution de 5 mégapixels. Malheureusement, Android 10 est préinstallé ici, le modèle Moto a un prix d’environ 150 euros.