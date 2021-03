Motorola met à jour deux autres téléphones vers Android 11

Le Moto G8 et le Motorola Moto G8 Power sont déjà en cours de mise à jour vers la dernière version du système.

A partir d’aujourd’hui, les détenteurs du Motorola Moto G8 et Moto G8 Power ils peuvent déjà profiter les nouveautés d’Android 11.

Bien que ce ne soit pas la marque la plus rapide pour mettre à jour ses téléphones vers la dernière version, Motorola continue sur la voie d’amener Android 11 aux appareils qui composent son catalogue. Et après la mise à jour du Moto G Pro, c’est maintenant au tour de deux des modèles les plus populaires de la famille Moto G.

Android 11 arrive sur le Motorola Moto G8 et le Motorola Moto G8 Power

La mise à jour en question semble avoir commencé son déploiement dans Amérique latine, spécifiquement en Colombie. Le paquet OTA arrive sous le code RPE31.Q4U-47-35, et il est disponible pour le Moto G8 et le Moto G8 Power.

Outre les nouvelles fonctionnalités d’Android 12, cette mise à jour apporte également le correctif de sécurité pour février 2021, qui, bien qu’il ne soit pas le plus récent, est l’un des plus récents.

D’autres changements importants sont les bulles de conversations, une option d’enregistrement d’écran native ou une meilleure gestion des notifications prioritaires. En outre, il existe de nombreux autres petits trucs et modifications intéressants qui méritent d’être pris en compte.

Il est à noter que, pour l’instant, Motorola n’a pas mis à jour son site Web d’assistance pour refléter le déploiement de cette mise à jour. Pour cette raison, nous pensons que très probablement un déploiement progressif est en cours, en commençant par un petit nombre d’utilisateurs avant de faire le saut vers la majorité des propriétaires de cette paire d’appareils. Dans tous les cas, le mise à jour vers Android 11 pour le Motorola Moto G8 et le Motorola Moto G8 Power ça ne devrait pas prendre trop de temps pour être disponible pour le téléchargement.

