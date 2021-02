Motorola: les indices de ses 3 nouveaux mobiles apparaissent

Les détails de trois des nouveaux téléphones Motorola sont divulgués. C’est tout ce que nous savons d’eux.

Au moins trois nouveaux mobiles Motorola sont sur le point d’être ajoutés au catalogue de l’entreprise. Cela a été confirmé par une série de certifications et fuites, qui ont été confirmées par certains des détails des modèles qui sont sur le point d’arriver.

Ces modèles seraient les Moto E6i, Moto E7i Power et Moto G40, trois appareils axés sur la gamme basse et moyenne-basse dont l’arrivée serait imminente.

Ce seraient les trois nouveaux terminaux Motorola

Cette fuite n’apparaît que quelques jours après que nous ayons pu confirmer les détails du Moto G10, Moto G40 et Moto E7 Power. Dans ce cas, le Certification de l’organisme Bluetooth SIG confirme que Motorola est sur le point de lancer Moto E6i et Moto E7i Power. Ces modèles sont désignés par les codes de modèle XT2053-5, XT2053-6 dans le cas du Moto E6i, et XT2097-12, XT2097-13 et XT2097-14 dans le cas du Moto E7i Power.

Bien que la documentation ne spécifie pas trop de détails sur les périphériques, elle indique que Le Moto E7i Power aura une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

D’autre part, le Moto G40, connu jusqu’à présent sous le nom de Motorola « Ibiza », arriverait avec un Écran IPS avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz. De plus, il aurait un Processeur Qualcomm Snapdragon 480, 6 Go de RAM et batterie Android 11 comme système d’exploitation.

Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons sur les trois nouveaux terminaux qui sont sur le point d’atteindre le catalogue Motorola. Il est prévu que sa présentation aura lieu aux côtés de celle des autres modèles des séries Moto G et Moto E, y compris le Moto G100, Le nouveau haut de gamme de Motorola récemment lancé en Chine sous le nom de Motorola Edge S.

