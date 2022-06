Motorola lancera The Frontier, un smartphone avec appareil photo 200MP le mois prochain, avec une charge rapide de 125W

27 juin 2022 10:45:14 IST

Motorola lance son appareil phare, appelé à juste titre « The Frontier » le mois prochain. Après s’être concentré sur les téléphones économiques et de milieu de gamme depuis des années, Motorola espère que son prochain produit phare, le Frontier, contribuera grandement à rétablir la marque en tant qu’acteur avec de sérieuses côtelettes.

Nous avions signalé plus tôt que la prochaine Frontière de Motorola mettrait en vedette le premier capteur d’appareil photo pour smartphone au monde avec 200MP, et a en fait battu Samsung. Motorola Frontier utiliserait le capteur ISOCELL HP1 de Samsung pour son appareil photo principal. Il comportera également les 50MP ISOCELL JN1 et 12MP Sony IMX663 comme capteurs secondaires et tertiaires.

Samsung ISOCELL HP1 utilise la technologie ChameleconCell pixel-binning qui transforme efficacement un bloc de 16 pixels en un pixel lors de la prise de vue dans des conditions de faible luminosité. Cela signifie que lors de l’utilisation de la technologie, le capteur de 200 mégapixels créera en fait des images de 12,5 mégapixels. La prise de vue à la lumière du jour ou dans des conditions bien éclairées devrait vous donner 200MP complets pour jouer avec.

Une autre amélioration majeure que nous verrons dans le Motorola Frontier serait la vitesse de charge. Jusqu’à présent, Motorola a souvent pris du retard sur les autres en termes de vitesse de charge, ayant réussi à atteindre 68 W dans son produit phare actuel de la série Edge 30, tandis que d’autres, tels que OPPO, sont allés de l’avant avec 80 W ou plus. Certains appareils à venir de Realme & iQOO fonctionnent sur des vitesses de charge rapides proches d’environ 200W. Avec le Frontier, Motorola fournira aux utilisateurs une charge rapide de 125 W et une charge sans fil de 50 W.

En ce qui concerne les autres spécifications, une fuite d’un organisme de réglementation chinois nommé 3C ou China Compulsory Certification, suggère que le Motorola Frontier aura un SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 et prendra en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Les fuites suggèrent également que le Motorola Frontier aura une caméra frontale de 60MP.

Juste pour être clair, Motorola ne vendra pas l’appareil avec le surnom Frontier, c’est juste le nom de code. Selon toute vraisemblance, Motorola optera plutôt pour quelque chose comme l’Edge 30 Ultra. En effet, il devrait considérablement s’améliorer par rapport à son prédécesseur immédiat Edge X30/30 Pro/Plus.

