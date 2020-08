Motorola lance le Moto G9 avec Snapdragon 662 SoC, batterie de 5000 mAh à 11499 Rs en Inde

L’équipe de nouvelles de tech224 août 2020 14:29:11 IST

Motorola a lancé le nouveau smartphone Moto G9 en Inde, qui est alimenté par le chipset Snapdragon 662 de Qualcomm et offre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le Moto G9 dispose également d’une configuration de caméra arrière triple de 48 MP et d’un écran goutte d’eau.

Prix ​​et disponibilité du Moto G9

Le smartphone est disponible en une seule variante qui offre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il est au prix de Rs 11,499. Le Moto G9 sera disponible dans les variantes de couleur bleu saphir et vert forêt.

Le smartphone sera mis en vente le 31 août à 12h sur Flipkart.

Obtenez ce que vous voulez avec le tout nouveau # motog9! Il contient un processeur Snapdragon ™ 662 ultra-rapide, un système de triple caméra de 48 MP, une batterie massive de 5000 mAh avec une charge Turbopower ™ de 20 W et plus encore à seulement 11 499 ₹! La vente commence le 31 août à 12 h 00 le @Flipkart. https://t.co/PtgNcnjz8D pic.twitter.com/KP6tqtubCK – Motorola Inde (@motorolaindia) 24 août 2020

Spécifications du Moto G9

Le Moto G9 dispose d’un écran TFT HD + Max Vision de 6,5 pouces qui abrite une encoche en forme de goutte d’eau en haut. Il marche avec un chipset Snapdragon 662 et offre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Il fonctionne sur Android 10.

En termes d’appareil photo, le smartphone dispose d’une configuration triple caméra à l’arrière qui comprend un capteur principal de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. Pour les selfies, le Moto G9 arbore un appareil photo 8 MP à l’avant.

L’une des caractéristiques les plus marquantes des smartphones est sa batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 20 W. Selon l’entreprise, la batterie peut durer jusqu’à et deux jours.

