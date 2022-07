Motorola : la date de lancement des Razr 2022 et X30 Pro a été fixée

Motorola a récemment annoncé la date de lancement des Razr 2022 et X30 Pro en Chine. Le nouveau pliable et le produit phare avec l’appareil photo de 200 mégapixels seront présentés le 2 août. Motorola devance son concurrent Samsung, qui présentera le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 le 10 août.

Motorola a publié un teaser pour l’événement de lancement des deux smartphones sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo. Il dit (traduit du chinois): « Pour répondre à vos attentes élevées, nous avons atteint de nouveaux sommets. Rejoignez-nous pour le lancement des nouveaux produits Moto le 2 août. Rendez-vous au sommet du double produit phare. »

Ce sont les prétendues spécifications du Razr 2022

Il n’y a pas encore d’informations officielles sur le matériel des deux smartphones Motorola. Cependant, certaines rumeurs circulent déjà sur leur équipement, comme le rapporte Android Authority. Le nouveau Motorola Razr aurait cette fois de puissants composants phares. Cependant, le Snapdragon 8 Plus Gen 1 actuel ne sera probablement pas utilisé, mais le prédécesseur Snapdragon 8 Gen 1. Selon le modèle, la mémoire principale peut atteindre 12 Go, tandis que la mémoire interne doit avoir une taille fixe de 512 Go.

L’écran prendra probablement en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hertz. Le module de caméra se composerait d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un capteur macro grand angle combiné avec une résolution de 13 mégapixels. La caméra selfie offrirait une résolution de 32 mégapixels.

Et cela devrait être dans le Motorola X30 Pro

Le X30 Pro, anciennement connu sous le nom de « Motorola Frontier », est le premier smartphone doté d’un capteur de 200 mégapixels. En plus de l’appareil photo principal haute résolution, le X30 Pro aurait également un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Contrairement au Razr 2022, le Snapdragon 8 Plus Gen 1 actuel devrait être installé dans le X30 Pro. Selon le modèle, la RAM devrait être de 8 à 12 Go.

Les autres points forts du X30 Pro seraient un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une batterie prenant en charge une charge rapide de 125 watts.