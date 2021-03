Motorola Hanoip: ce que l’on sait du mystérieux troisième mobile Motorola

Un nouveau mobile Motorola avec un processeur Snapdragon 675 et un appareil photo de 108 mégapixels arrive.

Motorola a lancé le Moto G10 et le Moto G30 à la mi-février, mais nous savions qu’ils ne seraient pas les seuls modèles de la nouvelle série Moto G à arriver cette année.

Aujourd’hui, nous savions déjà que l’entreprise préparait l’arrivée du Moto G50 et Moto G100, un appareil milieu de gamme et un appareil haut de gamme. Cependant, nous avons maintenant pu découvrir que ils n’arriveront pas seuls.

Une fuite du portail TechnikActualités s’assure que Motorola travaille sur un troisième modèle pour cette série, connu sous le nom interne « hanoip ».

Processeur Snapdragon 675 et appareil photo 108 mégapixels

Sur la base des informations connues aujourd’hui, nous savons que le Motorola «hanoip» serait situé à mi-chemin entre le Moto G50 et le Moto G100.

L’appareil aurait un Processeur Qualcomm Snapdragon 675, qui sera accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et d’un stockage interne de 64 ou 128 Go.

On parle aussi d’un Appareil photo principal de résolution 108 mégapixels, l’un des plus gros que l’on ait vu à ce jour dans un terminal de la marque. Il sera accompagné d’un Appareil photo ultra grand angle de 16 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels. UNE Caméra frontale 32 mégapixels.

Pour l’instant, c’est ce que l’on sait du nouveau terminal de la marque. Auparavant, des rumeurs avaient surgi à propos d’un terminal portant le nom de code «hanoi», mais la firme aurait décidé de l’annuler, pour se concentrer sur le modèle «hanoip», dont le nom définitif pour l’instant est un mystère.

