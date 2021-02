Motorola G10, G30, E7 Power, fuite: images, points de repère et caractéristiques

Vous pouvez maintenant rencontrer qui seront les mobiles vedettes des gammes les plus compensées de Motorola dans ce cours 2021 … Ils sont presque prêts pour la bataille des best-sellers!

Il semble que Motorola brûlera les navires en 2021 pour tenter à nouveau de conquérir le monde, et c’est que nous n’avons jamais vu autant de terminaux fuir de la firme nord-américaine en si peu de temps, avec sa famille méditerranéenne à la barre et nous laissant maintenant entrevoir le Motorola G10, G30 et E7 Power Avec chaque petit détail.

Ce sont les mobiles les plus abordables et les plus rémunérés, ceux qui chercheront la médaille du best-seller, et bien qu’ils nous en aient déjà appris certains il y a quelques jours, c’est maintenant MySmartPrice qui nous donne toutes les informations sur les téléphones portables l’étape la plus élémentaire de la nouvelle gamme Moto G avec un nouveau Moto E7 Power d’entrée.

Les fuites sont de qualité, et comprennent en effet pas seulement des détails matériels, mais aussi des images et même des repères pour compléter la photo de ces trois appareils que nous vous montrons maintenant … Tu ne veux pas les rencontrer?

Moto G10, tout ce que nous savons

Le smartphone appelé à succéder au Moto G9 de 2020, devrait devenir un le modèle le plus économique de la nouvelle famille Moto G à partir de 2021, qui grandira pour profiter de sa renommée, atteignant ainsi tous les publics.

Voici les caractéristiques techniques qui ont été divulguées:

Écran de 6,5 pouces avec résolution HD + 720p, taux de rafraîchissement de 60 Hz et entailler

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 460

4 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage interne

Batterie de 5000 mAh

NFC, prise audio, bouton dédié pour l’assistant

Caméra quad 48 MP + 8 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondeur)

Caméra frontale 8 MP

Le Moto G10 serait disponible en Europe en couleurs Gris aurore et Perle irisée, encore prix conseillé d’environ 149,99 euros et des performances déjà testées, avec deux appareils portant le nom de code Athéna Oui Defier qui devrait représenter quelques prototypes du terminal, et qui ont traversé le repères qu’ici on t’apprend:

Moto G30, à quoi peut-on s’attendre?

Esthétiquement, il ressemble au Moto G10 que nous venons de présenter, donc On peut s’attendre à ce que toute la famille Moto G de 2021 présente pas mal de similitudes pour offrir un design reconnaissable par les clients potentiels.

Évidemment, en ce qui concerne le matériel, il semble que dans votre cas, le niveau augmentera, offrant tous les éléments suivants:

Écran de 6,5 pouces avec résolution HD + 720p, taux de rafraîchissement de 90 Hz et entailler

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 662

4 ou 6 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage interne

Batterie de 5000 mAh, charge rapide de 20 W

NFC, prise audio, bouton dédié pour l’assistant

Caméra quad 64 MP + 13 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondeur)

Caméra frontale 13 MP

Dans votre cas, les couleurs disponibles varieront avec un Noir fantôme que Samsung n’a pas eu à s’inscrire exclusivement, ajouté à un Gâteau du ciel que je devrais parier sur une teinte bleue, pour un prix très attractif de 179,99 euros, sans aucun doute compte tenu de ses caractéristiques.

Moto E7 Power, le modèle d’entrée de Motorola en 2021

Nous revoyons un design reconnaissable, similaire aux précédents, bien que Motorola ait sûrement voulu le différencier de la famille Moto G pour mettre en évidence votre caractère d’entrée, l’encadrant dans le Moto E.

Ceux-ci sont les caractéristiques que nous connaissons, bien que nous n’ayons pas autant d’informations:

Écran avec résolution HD + 720p, taux de rafraîchissement de 60 Hz et entailler

Chipset MediaTek

2 ou 4 Go de RAM

32 ou 64 Go de stockage interne

Double caméra 13 MP + 2 MP

Caméra frontale 5 MP

Les couleurs doivent être rouge et bleu, bien qu’il y en ait probablement plus dans toutes ces gammes destinées aux plus jeunes, et dans leur cas aucun détail de prix n’est connu bien que ce sera sûrement autour de 100 euros pour se rapprocher des mobiles les moins chers de la plateforme.

