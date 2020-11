Motorola G 5G avec une batterie de 5000 mAh, un écran perforé lancé à 20999 Rs

L’équipe de nouvelles de tech230 nov.2020 14:21:49 IST

Après une longue série de teasers, le Motorola G 5G a finalement fait ses débuts en Inde aujourd’hui. Le smartphone compatible 5G est livré avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide, une configuration de caméra arrière triple de 48 MP, un chipset Qualcomm Snapdragon 750G et un écran perforé. Le smartphone sera exclusivement disponible à l’achat sur Flipkart. Le Motorola G 5G est disponible dans les variantes de couleurs Frosted Silver et Volcanic Grey. Avant l’Inde, le smartphone avait déjà fait ses débuts en Europe au début du mois.

Prix ​​et disponibilité du Motorola G 5G

Le smartphone est disponible dans une seule variante de stockage qui offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et est au prix de 20 999 Rs.

Il sera disponible à l’achat le 7 décembre à 12h sur Flipkart. En ce qui concerne les offres de vente, les acheteurs peuvent obtenir une remise instantanée de Rs 1000 sur les cartes de débit et de crédit HDFC Bank.

L’ultime # motog5G est là! Libérez des performances puissantes avec le processeur ultra-rapide Snapdragon ™ 750G et prenez une longueur d’avance avec le smartphone 5G le plus abordable. La vente commence le 7 décembre à midi le @Flipkart! https://t.co/xy7e4EG7Oc pic.twitter.com/i4d8wW2We6 – Motorola Inde (@motorolaindia) 30 novembre 2020

Spécifications du Motorola G 5G

Le Motorola G 5G comportera un écran Full HD + de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Il devrait fonctionner sur Android 10 et alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 750G. En termes de stockage, le smartphone offrira jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To. Il comportera également un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Pour la photographie, le smartphone arborera une triple configuration de caméra arrière qui abritera un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour les selfies, le Moto G 5G est susceptible d’être livré avec une caméra frontale de 16 MP.

En ce qui concerne la batterie, le smartphone sera équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide TurboPower 20W.

