Motorola est sur le point de lancer le premier téléphone mobile au monde avec un appareil photo de 200 mégapixels

Maintenant oui, Motorola est enfin prêt à nous présenter le premier smartphone avec un appareil photo de 200 mégapixels, qui arrivera en juillet prochain, bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise définie.

Nous parlons depuis si longtemps Frontière de Motorola que ces dernières semaines personne n’avait prêté attention aux avancées de Lenovo, et que malgré le fait que ce sera sa prochaine téléphones phares a suivi son chemin lentement mais sûrement, devenant ce mobile performant qui voudra élever le niveau de la photographie mobile présente le capteur ISOCELL HP1 de Samsung.

Et maintenant enfin il semble Lenovo et Motorola ont déjà préparé ce qu’ils appellent « une nouvelle référence »et ils osent nous inviter à une présentation encore indéfinie dans les dates mais qui aura lieu en juillet prochaintoujours avec l’expérience de l’image comme centre d’attention.

Ce que nous ne savons pas encore, c’est Comment cela s’appellera-t-il commercialement ? Frontière de Motorolamais nous pouvons déjà confirmer grâce aux deux taquin publié sur Weibo et repris par des collègues de GSMArena, qui ont effectivement on verra le capteur Samsung ISOCELL HP1 avec pas moins de 200 mégapixels pour essayer de rattraper le meilleur de la photographie mobile.

Et pas seulement cela, car Lenovo a également confirmé qu’il travaillait sur un smartphone avec le nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1, il faut donc s’attendre à ce que ce nouveau produit phare partage les deux spécifications, à la fois Le meilleur processeur de Qualcomm avec la nouvelle lithographie 4 nanomètres de TSMCplus puissant et efficace, comme le capteur 200 MP d’origine Samsung.

Première image du meilleur Motorola Frontier : voici le fameux capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels

Il est question dans ces nouvelles fuites d’un Écran POLED incurvé de 6,67 poucesqui offrira une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement très élevé de 144 hertz. Non seulement cela, et le dernier chipset de la maison de San Diego devrait être accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage, ainsi que Batterie de 4 500 mAh et système de charge rapide jusqu’à 125 wattsqui restent à 50 W dans le cas d’une recharge sans fil.

En ce qui concerne la photographie proéminente, sur le devant, nous verrons un appareil photo de 60 mégapixels et au dos l’énorme module que l’article illustre, avec le 200 MP ISOCELL HP1 accompagné d’un double flash LED bicolore et deux caméras supplémentaires, sûrement un ultra grand angle et un téléobjectif pour ajouter de la polyvalence et Zoom à la recette.

Ceux-ci sont le taquin qui sont apparus sur Weibo anticipant le Frontière de Motorola

On sait déjà que ce nouveau capteur Samsung aura un stabilisateur OIS et pourra faire regroupement de pixels jusqu’à 16 pixels en 1 pour obtenir des images fixes de 12,5 ou 50 mégapixels avec beaucoup plus d’informations sur la lumière et la couleur, disposant également de technologies telles que ISO intelligent Pro gagner en netteté et un nouveau système se concentrer Double Super DP meilleure qualité et plus rapide.

Maintenant, il ne reste plus qu’à avoir un peu plus de patience, attendre la date de dépôt finale puis évaluer l’appareil qui, encore une fois, il dépendra fortement de son prix pour réussir sur un marché aussi compliqué comme celui de la gamme plus primedont Apple est propriétaire et maîtresse… Nous verrons ce que Lenovo et Motorola ont à offrir !

