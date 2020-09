Motorola élargit la gamme AmphisoundX en lançant deux nouvelles barres de son à un prix de départ de Rs 7499

Tendance FP08 sept. 2020 17:04:23 IST

Motorola étend ses produits dans la gamme audio en Inde dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le géant du e-commerce Flipkart. En annonçant cette collaboration, Motorola a lancé aujourd’hui deux nouveaux modèles dans sa série de barres de son: une barre de son 5.1 entièrement sans fil de 200 W avec caisson de basses et haut-parleurs surround et une barre de son de 100 W.

Les appareils proposeront une qualité sonore et des basses de qualité supérieure pour offrir aux clients une expérience audio « extra puissante ». La barre de son Motorola AmphisoundX 200 W et la barre de son Motorola AmphisoundX 100 W seront disponibles sur Flipkart à partir du 14 septembre. Alors que la variante 200 W a été au prix de Rs. 14 999, l’option 100 W sera mise en vente pour Rs. 7,499.

Expliquant les caractéristiques des prochaines barres de son, une déclaration de la société a déclaré que la barre de son sans fil de 200 W comportera une barre de son de 72 W avec des pilotes frontaux de 6 x 2,75 pouces et des satellites sans fil surround gauche et droit de 24 W avec 3 pouces. Conducteurs.

L’appareil est livré avec un processeur de signal numérique (DSP) et un amplificateur intégrés. Il donnera un son sans distorsion avec un subwoofer de 80 W extrêmement puissant avec un haut-parleur de graves de 8 pouces. Il est également livré avec la connectivité HDMI ARC et optique activée pour l’audio 4K.

D’autre part, la barre de son Motorola AmphisoundX 100 W a été conçue pour une portabilité facile. Il comporte des pilotes à tir avant larges de 2,25 pouces dans une barre de son de 50 W. Cet appareil possède également un processeur et un amplificateur de signal numérique intégrés. Un subwoofer de 50 W avec haut-parleur de graves de 6,5 pouces est présent pour assurer une qualité audio suprême.

Cet appareil prend en charge la connectivité HDMI ARC et optique, ainsi que les ports Bluetooth 5.0, AUX et USB.

Prashanth Mani, directeur national et directeur général de Motorola Mobility, a déclaré: «Nous sommes ravis d’élargir notre gamme de barres de son et de cinémas maison cette saison festive, grâce à une multitude de fonctionnalités de premier ordre et de premier ordre conçues pour offrir une expérience immersive pour les consommateurs indiens. »

Dev Iyer, vice-président, marques privées, Flipkart a déclaré que le divertissement à domicile prenant de l’ampleur en Inde avec les consommateurs à la recherche d’expériences puissantes et vraiment immersives, il est confiant d’une grande réception pour la gamme spéciale de systèmes de cinéma maison et de barres de son sur la plateforme.

