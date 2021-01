Motorola Edge S est susceptible d’être alimenté par un nouveau chipset de la série Snapdragon 800: rapport

15 janv.2021 16:44:03 IST

Selon une fuite récente, il semble qu’un prochain appareil Motorola Edge S comportera un tout nouveau chipset Snapdragon 800 series. Plus tôt, Motorola avait partagé une photo du produit Edge S, censé être lancé avec un SoC «Snapdragon 8XX». L’affiche du prochain appareil présentait un chipset et uniquement les logos de Motorola et Lenovo, qui possède actuellement la société chinoise. Il était donc clair que le prochain téléphone de la série Edge S sera alimenté par un processeur puissant.

L’affiche avait conduit à des spéculations sur le processeur étant soit Snapdragon 888 ou Snapdragon 865. Mais selon un pronostiqueur, ce chipset va être un nouveau chipset dans son intégralité, faisant du Motorola Edge S le premier téléphone à utiliser le SoC.

Pronostiqueur renommé Station de chat numérique posté le fuite sur Weibo, expliquant comment la «nouvelle puce phare de la série 8» fera ses débuts avec l’appareil Motorola. Aucun autre détail sur le chipset n’a été révélé. Le message a également déclaré que le lancement de la puce phare de Qualcomm dans un téléphone Motorola signifie que la société jouit toujours d’une bonne réputation sur le marché. En outre, le pronostiqueur s’attendait à ce que davantage d’appareils de la série Edge soient commercialisés en Chine, après le lancement du téléphone de la série Motorola Edge S.

Selon un rapport de GSMArena, ce chipset pourrait être une puce Snapdragon avec un nom de code «Shima» qui a récemment été divulgué en ligne. Il serait construit sur le processus 5 nm de Samsung et serait probablement alimenté par un cœur principal Cortex A78 cadencé à 2,70 GHz.

En outre, la puce portera probablement trois A78 supplémentaires cadencés à 2,36 GHz ainsi que quatre cœurs Cortex A55 bourdonnant à 1,8 GHz. Dans le cadre de l’unité de traitement graphique, le SoC est susceptible de prendre en charge un GPU Adreno 660, une RAM LPDDR5 et une prise en charge de la mémoire UFS 3.1.

