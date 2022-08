Motorola Edge 30 Neo : images filtrées et fonctionnalités du nouveau milieu de gamme Motorola

Ce sera le Motorola Moto Edge 30 Neo, le dernier membre de la nouvelle série Edge 30.

Après avoir présenté les Motorola Edge 30, Edge 30 Pro, Edge 30 Fusion et Edge 30 Ultra, le constructeur américain détenu par Lenovo concentre ses efforts sur le lancement du nouveau membre de la nouvelle famille Edge 30.

Nous parlons de Motorola Edge 30 Neoun terminal milieu de gamme qui a déjà fuité à la fois ses premières images réelles et ses principales caractéristiques.

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le Motorola Edge 30 Neo

Le leaker bien connu Evan Blass a partagé via le média 91Mobiles les premières images réelles du Motorola Edge 30 Neo, que nous vous laissons sous ces lignes, qui révèlent que le nouveau smartphone milieu de gamme de Motorola sera disponible en quatre couleurs : Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam et Ice Palace.

Cette fuite révèle également que le Motorola Edge 30 Neo sera équipé de un écran P-OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et avec un processeur Qualcomm Snapdragon 695 arrivera accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Dans la section photographique, le nouveau terminal milieu de gamme de Motorola misera sur un double module de caméra arrière qui sera composé de un capteur principal de 64 mégapixels et un capteur ultra-large de 13 mégapixels.

Le Motorola Edge 30 Neo ne manquera pas non plus d’autonomie, car il disposera d’une grande batterie de 4 020 mAh avec une charge rapide de 68 W.

Au niveau logiciel, le Motorola Edge 30 Neo arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la firme américaine, Mon expérience utilisateur 4.0.

Motorola moto g42, analyse : écran et batterie comme grands atouts de ce milieu de gamme abordable

Concernant sa date de lancement, tout semble indiquer que le Motorola Edge 30 Neo arrivera sur le marché dans les semaines à venir.

