Motorola dévoile le nouveau look de son prochain Razr 2022 pliable avant le lancement officiel

14 juillet 2022 16:15:30 IST

Il y a eu de nombreuses fuites et rumeurs autour de la prochaine appareil pliable de Motorola cette année. Maintenant, Motorola a dévoilé la conception réelle du prochain Moto Razr 2022.

Il y a même eu une fuite en mai cette année qui a montré un design beaucoup plus volumineux.

Le directeur général de Lenovo Mobile China, Chen Jin, s’est rendu sur le réseau de médias sociaux chinois, Weibo, avec quelques photos du nouvel appareil. Le vidage de photos comprend des images du téléphone fermé ainsi que du téléphone ouvert.

Selon les images, le Moto Razr 2022 semble être plus rond et avoir un design beaucoup plus doux que le Samsung Galaxy Z Flip 3 et, vraisemblablement, le Samsung Galaxy ZFlip 4. Le Moto Razr 2022 sera un rival direct du Galaxy Flip 4.

Motorola s’est également adressé à Weibo pour révéler une brève vidéo teaser pour son nouveau pliable. Cela ne révèle pas grand-chose, mais nous voyons le module double caméra du téléphone, la finition noire brillante et un widget d’horloge analogique pointu sur l’écran externe.

En termes de spécifications, Motorola avait précédemment révélé que le téléphone serait alimenté par une puce Snapdragon 8+ Gen 1 à jour. La variante haut de gamme du Moto Razr disposera de 12 Go de RAM et aura jusqu’à 512 Go de stockage interne. Il y aura également une variante « Pro » ou « Plus » avec un écran probablement plus grand et de meilleures spécifications.

La rumeur veut que le Razr 2022 inclura également un écran OLED pliable de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un système à double caméra composé d’une caméra principale de 50MP et d’un ultra-large de 13MP.

Les photos révèlent également que le Razr perdra son menton emblématique, un élément de conception que Motorola avait décidé de poursuivre depuis les emblématiques Moto Razr du début des années 2000. Il semble que la lèvre se replie sur elle-même pour former une forme carrée lorsqu’elle est fermée, ce qui est un choix de conception qui s’éloigne à la fois des remakes modernes de l’appareil et de son design classique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂