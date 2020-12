Motorola confirme qu’il lancera également un mobile 5G avec le nouveau Snapdragon 888

J’ai vraiment commencé la course pour y arriver avant tout le monde avec le Snapdragon 888 de Qualcomm, et Motorola prend le gant en annonçant un nouveau Moto G avec des spécifications phares.

Depuis quelque temps déjà, la plupart d’entre nous qui suivent le marché du mobile ont accepté que effectivement il n’y a plus de course au matériel dans cette industrie, même si la vérité est que d’une manière ou d’une autre, ils existent toujours course pour le matériel.

Plus précisément, le combat est maintenant déplacé vers les bureaux et la ruée est lancée avoir d’abord le meilleur matériel, comme cela a été le cas pour terminer le Qualcomm Tech Summit Digital 2020 et commencer à pousser pour voir qui arrivera en premier avec le tout nouveau Snapdragon 888 5G qui fonctionne déjà comme le meilleur chipset mobile de 2021.

* Et qui lancera alors le nouveau «système sur puce» de la firme de San Diego? Bon, d’abord j’ai vraiment annoncé la Race avec un nom sans équivoque de puissance et de vitesse maximales, et maintenant c’est Motorola qui surprend en allant au combat pour annoncer, oeil, un nouveau Moto G avec des spécifications phares.

Motorola pense qu’il nous manque un tueur phare comme celles d’antan, et préparez un Moto G ultra-puissant

GSMArena nous l’a dit il y a quelques heures, bien qu’il soit vrai que Nous n’avons pas beaucoup de détails à vous dire sur ce que la firme nord-américaine prépare, maintenant entre les mains du chinois Lenovo.

Nous savons seulement d’après les conférences publiées lors de l’événement Qualcomm, qu’en effet il y aura un nouveau mobile Motorola avec le chipset Snapdragon 888, et que sera l’un des premiers à arriver avec le nouveau cœur électronique haute performance de Qualcomm.

Il n’a pas été confirmé que tel est le cas, mais il est apparu que ce serait encadré dans la série Motorola G, qui à ce jour a toujours été nourri par des téléphones mobiles mieux rémunérés en qualité, prix et performances, mais maintenant il peut parier rivaliser avec une puissance maximale à des prix plus contenus. C’est juste la stratégie suivie par realme lui-même, qui rivalisera pour arriver en premier avec le Snapdragon 888.

Il pourrait également arriver, et ce sera sûrement le cas, un nouveau Moto Edge + de deuxième génération avec un nouveau matériel, évidemment le Snapdragon 888 a tous les bulletins de vote, mais de Motorola, ils semblent faire partie de ceux qui pensent qu’un nouveau est nécessaire. ‘tueur phare’ proprement dit, tout comme le premier OnePlus.

Les dates de présentation n’ont pas non plus été confirmées, mais elles ont ces nouveaux appareils Motorola sont sur le marché dans les premiers mois de 2021, indiquant clairement que oui, nous verrons un Moto G avec une puce Snapdragon de la série 800 et une connectivité 5G … Que pensez-vous de l’idée d’un tueur phare de Motorola? Je mange déjà mes ongles!

