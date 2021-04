Motorola confirme le design des Moto G60 et Moto G40 Fusion en image officielle

Nous avons déjà vu à quoi ressembleront les deux nouveaux mobiles de milieu de gamme de Motorola: tout sur le Moto G40 Fusion et le Moto G60.

Moto G40 Fusion et Moto G60 sont les noms officiels des nouveaux smartphones de milieu de gamme de Motorola. L’entreprise elle-même l’a confirmé à travers un tweet publié sur son compte officiel, où elle nous permet également de jeter un coup d’œil sur la conception de cette paire de téléphones.

Nous parlons des deux appareils qui accompagneront le Motorola Moto G50 et le Motorola Moto G100 présentés il y a quelques semaines. Les deux auront un design très similaire, mais de grandes différences en termes de spécifications techniques.

Le Moto G60 aura un appareil photo de 108 mégapixels

D’une part, le Motorola Moto G40 Fusion semble avoir un bouton latéral triple, parmi lesquels on trouve une clé destinée à invoquer l’Assistant Google. Son arrière intègre le lecteur d’empreintes digitales et une triple caméra, dont on ne sait pas grand-chose pour l’instant.

D’autre part, à partir du Moto G60, nous pouvons extraire d’autres détails. Par exemple, nous savons que comportera un trou dans l’écran, tandis que le Moto G40 Fusion est susceptible de miser sur un « cran » sous la forme d’un drop.

Les derniers indices connus sur le Moto G60 pointent vers l’appareil Il aura un appareil photo principal avec 108 mégapixels de résolution, accompagné de deux autres capteurs, l’un avec un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels, et un Appareil photo «macro» de 2 mégapixels.

De plus, on parle de batteries d’une capacité de près de 6000 mAh, quelque chose qui ferait de ces modèles deux des smartphones Motorola avec le plus de batterie du marché.

La marque n’a pas confirmé, pour l’instant, la date de présentation de ces deux appareils, mais vous n’aurez probablement pas à attendre trop longtemps avant de tout savoir à leur sujet. Au départ, les terminaux sera lancé en Inde, et on ne sait pas s’ils finiront par atterrir dans le reste des régions.

