Motorola Capri: tout sur les prochains téléphones Motorola bon marché

Le Motorola Capri est livré avec de bonnes spécifications pour la gamme d’entrée.

2021 approche à grands pas et les marques ont déjà présenté les produits avec lesquels elles aborderont le marché. Concernant Motorola, on sait que la firme nord-américaine envisage de lancer un téléphone haut de gamme spectaculaire, actuellement connu sous le nom de Motorola Nio.

Evidemment, ce ne sont pas les seuls projets de Motorola et nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir son grand pari se concrétiser en termes de téléphones portables bon marché, le Motorola Capri. Entre les deux, il y a déjà eu plusieurs fuites qui nous laissent premières traces de ce smartphone.

Un nom de code pour protéger votre identité

Tout d’abord, nous devons préciser que « Capri » est simplement un surnom avec laquelle Motorola cache la prochaine série visant à bas prix. Mais, malgré les réticences de l’entreprise, il est aujourd’hui très difficile d’éviter les fuites de données et il y a déjà eu premières fuites qui découvrent certains aspects liés au terminal.

Le premier d’entre eux est que ce ne sera pas un mobile mais deux que Motorola lancera au premier trimestre 2021 sous l’égide de Capri. Plus précisément, les noms de code sont Motorola Capri et Motorola Capri Plus. Les deux intégreront Android 11 en standard afin que la gamme d’hypothèses soit ouverte quant à savoir s’il inclura ou non le mode bureau récemment annoncé par Motorola.

Les spécifications qui ont fui

Par rapport au modèle standard, le Capri, il est prévu de monter un Puce Snapdragon 460 et souvenirs de 4 Go de RAM et 64 de ROM. Sur l’avant, nous trouverons un panneau HD + avec un taux de rafraîchissement de 60 HZ, Laissant de côté dans ce cas les expériences comme il semble être prévu avec le Motorola Nio et 105 Hz. La caméra selfie aura une résolution de 8MP et sera intégrée dans le panneau au moyen d’un encoche en forme de goutte.

En se déplaçant vers l’arrière, le bloc de la caméra monte un Objectif principal 48 MP avec un capteur de profondeur de 2 MP, un objectif macro 2 MP et un grand angle de 8 MP. Il y a aussi des spéculations avec le support Double SIM et NFC.

Finalement, le Motorola Capri Plus cela améliorera considérablement les caractéristiques. Ainsi, nous nous rencontrerons Taux de rafraîchissement de 90 Hz et la possibilité d’élargir la mémoire ROM jusqu’à 128 Go. le capteur principal augmente également sa qualité jusqu’à 64 MP et la même chose se produit avec l’objectif avant, 13 MP.

