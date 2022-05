Motorola battra Samsung en lançant le premier appareil photo pour smartphone avec 200 mégapixels

24 mai 2022 16:19:03 IST

Plus tôt, nous avions signalé que Samsung et Motorola travaillaient sur un smartphone avec un appareil photo 200MP et sont dans une course pour lancer leurs appareils respectifs en premier. Maintenant, il semble que Motorola lancera son appareil avant Samsung, d’ici la fin juillet.

Motorola travaillait depuis un certain temps sur un nouveau téléphone phare avec un appareil photo principal de 200 MP. Le téléphone, nommé Frontier, était apparu dans un certain nombre de fuites au cours des derniers mois, révélant sa conception et certaines spécifications clés. Nous avons maintenant une confirmation officielle de Motorola lui-même.

Dans un post Weibo aujourd’hui, Motorola Chine a confirmé qu’un téléphone Moto avec un téléphone appareil photo 200MP sera lancé en juillet. Bien que le teaser ne mentionne pas le nom officiel du téléphone, il ne sera pas exagéré de penser qu’il s’agit de la rumeur Motorola Frontier.

Motorola a révélé la semaine dernière qu’il lancerait une nouvelle série de téléphones alimentés par le nouveau chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est un SoC utilisé par un certain nombre de fabricants pour leurs appareils phares. Ceci, ainsi que les rumeurs selon lesquelles le prochain produit phare de Motorola comporterait le chipset Qualcomm SM8475, qui est le nom de code du Snapdragon 8 Plus Gen 1, donne aux passionnés de technologie l’impression que l’appareil que Motorola lancera est en effet le Frontier.

La frontière sera probablement un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. L’appareil aura une triple caméra installée à l’arrière, le tireur principal étant un tireur principal de 200MP. La configuration de l’appareil photo comprendra également un capteur ultra-large de 50 MP et un capteur de 12 MP avec un téléobjectif. Le capteur principal de 200MP est le capteur Samsung ISOCELL HP1.

Samsung a développé son capteur ISOCELL HP1 l’année dernière, qui était un toute nouvelle génération de capteurs d’imagerie qui ont été utilisés pour créer le premier capteur d’appareil photo de smartphone 200MP. Samsung souhaitait apporter quelques ajustements mineurs aux capteurs qu’il utilisera pour son Galaxy S23, et a donc décidé d’opter pour la troisième itération du capteur HP1, l’ISOCELL HP3.

Samsung ISOCELL HP1 utilise la technologie ChameleconCell pixel-binning qui transforme efficacement un bloc de 16 pixels en un pixel lors de la prise de vue dans des conditions de faible luminosité. Cela signifie que lors de l’utilisation de la technologie, le capteur de 200 mégapixels créera en fait des images de 12,5 mégapixels. La prise de vue à la lumière du jour ou dans des conditions bien éclairées devrait vous donner 200MP complets pour jouer avec.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂