Motorola annonce la liste des téléphones recevant bientôt la mise à jour Android 11

Motorola a annoncé la liste des téléphones Moto qui recevront officiellement la dernière mise à jour Android 11. La liste comprend une liste de 23 téléphones Motorola qui recevront bientôt la mise à jour Android 11. Cela comprend les appareils allant du téléphone pliable Motorola Razr 5G phare de Motorola à son téléphone Lenovo K12 Note le plus abordable.

Motorola, cependant, n’a pas révélé de date de sortie exacte pour Android 11 sur les téléphones répertoriés ci-dessous. Il indique seulement que la mise à jour Android 11 sera disponible à partir des mois à venir pour les téléphones Moto répertoriés ci-dessous. Vous pouvez consulter la liste des téléphones Motorola recevant bientôt la mise à jour Android 11.

Liste des téléphones Motorola bénéficiant de la mise à jour Android 11.

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2019

Bord de Motorola

Motorola Edge +

Motorola one 5G

Motorola une action¹

Motorola one fusion

Motorola one fusion +

Motorola un hyper

Motorola une vision

moto g 5G

moto g 5G plus

moto g rapide

moto g puissance

moto g pro

stylet moto g

moto g9

moto g9 jouer

moto g9 plus

moto g9 puissance

moto g8

moto g8 puissance

Lenovo K12 Note

Notamment, Motorola a en outre annoncé que Motorola One Action, lancé sur la plate-forme Android One uniquement en Amérique latine et en Europe, recevra Android 11. De plus, les actions Motorola One vendues aux États-Unis et au Canada ne font pas partie de la plate-forme Android One et ne pas recevoir la mise à jour Android 11.

Android 11 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à niveau intéressantes à votre appareil avec des paramètres de confidentialité améliorés. Certaines des fonctionnalités d’Android 11 incluent les notifications prioritaires, l’enregistreur d’écran, la confidentialité améliorée, etc. Vous pouvez consulter la liste complète des fonctionnalités et des mises à niveau ajoutées dans la mise à jour Android 11 dans notre article précédent ici.

La source