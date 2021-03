Motorola: 3 nouvelles smartwatches portant le sceau de la marque arriveront cette année

Il y aura de nouvelles montres intelligentes Motorola cette année, et nous savons déjà à quoi elles ressembleront.

Pas un, pas deux: rien de moins que trois nouvelles smartwatches avec Wear OS signé par Motorola verra la lumière cette année, près de deux ans après la relance de la série de montres Moto 360 après des années de disparition.

Et, tout comme la dernière Moto 360, les nouvelles montres de la série qui arriveraient cette année ne seraient pas développées par la marque elle-même, mais, comme ils l’ont découvert dans 9to5google, par une société appelée eBuyNow qui a alors décidé d’acquérir les licences nécessaires pour distribuer des montres intelligentes sous la marque Motorola Moto.

Smartwatch Moto G, Moto One et Moto Watch: les trois nouvelles montres Motorola

Par un document destiné aux investisseurs dans lequel eBuyNow a annoncé sa fusion avec la société CE Brands, Inc., la société en a profité pour montrer une partie de son plans pour cette année. Parmi eux, en plus de trouver des appareils ménagers tels que purificateurs d’air ou babyphones –Ce dernier sous le sceau de la firme historique Kodak–, apparaissent également trois montres de marque Moto cela arriverait au cours de l’été prochain.

Le premier modèle à arriver s’appellerait « Montre Moto G», Dont le lancement est prévu pour le mois de juin. C’est une montre avec une certaine apparence sportive, qui apparemment manquerait la couronne latérale rotatif conçu pour contrôler l’interface de l’horloge. Malgré cela, il maintiendrait le format circulaire.

Plus tard en juillet, d’autres deux montres différentes atterrirait dans le catalogue Motorola, le Moto One et Moto Watch.

L’un d’eux aurait un écran rectangulaire dans le style de l’Apple Watch et de l’OPPO Watch, tandis que l’autre conserverait un esthétique un peu plus minimaliste rappelle à la manière de la série Galaxy Watch Active de Samsung et de la série Falster du danois Skägen.

Bien que cela ne soit pas confirmé, la documentation contenue dans le rapport indique que Les montres seront basées sur la plate-forme WearOS de Google. Pour l’instant, le reste de ses caractéristiques avec tout un mystère.

