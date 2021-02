Motörhead va sortir un nouvel album et un nouveau film en direct | 45S

Un concert de ceux-là. Motörhead a annoncé la sortie d’un nouvel album live enregistré lors de l’une de leurs performances. Et pas seulement cela, mais il diffusera en première un film de cet événement ensemble pour le plus grand plaisir de tous ses fans.

Nous avons parlé de «Louder Than Noise… Live In Berlin», un concert enregistré le 5 décembre 2012 au Vélodrome de Berlin, en Allemagne, pendant la tournée Visite des rois de la route du groupe. Le producteur de ce projet est Cameron Webb, qui s’est également chargé de mixer l’audio en 5.1.

Cette œuvre sortira le 23 avril via Silver Lining Music, mais vous pouvez déjà la précommander ici. Sans plus tarder, nous vous laissons la liste des chansons qui seront incluses, ainsi que l’aperçu de ce nouveau long métrage et de cet album.

« Plus fort que le bruit … en direct à Berlin »

1. Je sais mourir

2. Cas de dommages

3. Restez propre

4. Métropole

5. Sur le dessus

6. Docteur Rock

7. Théorie des cordes

8. La poursuite vaut mieux que la capture

9. Rock It

10. Vous feriez mieux de courir

11. Celui qui chante le blues

12. Se rendre au Brésil

13. Tué par la mort

14. As de pique

15. Exagération