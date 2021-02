Moto Racing Sim MotoGP 21 passe sur PS5, PS4 en avril

Aussi sûr que le soleil se lève chaque matin, Milestone remporte un autre titre de course moto. Cette fois, c’est le retour de sa série sous licence officielle avec MotoGP 21. La dernière itération vient d’être annoncée, et ce sera la première de la franchise à débarquer sur PlayStation 5, ainsi que sur PS4.

Milestone appelle bien sûr cela le « MotoGP le plus réaliste jamais créé », et ce n’est pas seulement à cause des équipes et des circuits sous licence. Sur PS5, le jeu fonctionnera à 60 images par seconde à une résolution dynamique allant jusqu’à 4K, avec un éclairage amélioré, des temps de chargement plus rapides et la prise en charge des fonctionnalités uniques de DualSense.

En plus des mises à niveau techniques, il existe également de nombreuses améliorations de gameplay. Le mode carrière est « le plus profond et le plus complet » de la série, et il existe un certain nombre de nouvelles fonctionnalités en piste. Dans ce jeu, si vous faites une chute, vous devrez récupérer manuellement votre vélo pour continuer à courir. Auparavant, si vous tombiez en panne, le jeu vous réinitialisait, mais cette fois, vous devrez trouver et remettre votre moteur vous-même. Vous devrez également surveiller la température de vos freins, tandis que le système de suspension a été amélioré, et il y a maintenant des pénalités de long tour à surveiller.

MotoGP 21 sera lancé sur PS5 et PS4 le 22 avril 2021, donc ce n’est pas trop loin. Allez-vous prendre celui-ci pour un tour? Penchez-vous dans la section des commentaires ci-dessous.