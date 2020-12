Moto G9 Power lancé en Inde avec une batterie de 6000 mAh, une triple caméra de 64 MP à seulement Rs. 11 999

Motorola a officiellement lancé aujourd’hui son nouveau smartphone abordable Moto G9 Power en Inde. Le nouveau téléphone est proposé à un prix étonnamment bas de seulement Rs. 11999 avec des fonctionnalités telles qu’une configuration de triple caméra arrière qui comprend un jeu de tir principal de 64MP, une batterie de 6000mAh prenant en charge 20W Turbo Power Charging, Snapdragon 662 couplé à un stockage de 64 Go et 4 Go de RAM.

Le nouveau Moto G9 Power dispose d’un grand écran Max Vision HD + de 6,8 pouces qui comprend également une encoche en forme de goutte d’eau pour une caméra selfie à micro-vision unique. La caméra arrière comprend également le mode Spot Color, le mode Night Vision et le mode Smart Composition.

Le nouveau Moto G9 Power est également doté d’un design hydrofuge classé IP52. Le téléphone comprend également un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière à l’arrière.

Spécifications de l’alimentation du Moto G9

4 Go de RAM | ROM de 64 Go | Extensible jusqu’à 512 Go

Écran HD + de 17,22 cm (6,78 pouces)

64MP + 2MP + 2MP | Caméra frontale 16MP

Batterie Li-Polymère 6000 mAh

Processeur Qualcomm Snapdragon 662

Charge rapide de 20 W

Prix ​​et disponibilité du Moto G9 Power en Inde

Le nouveau Moto G9 Power sera disponible en deux options de couleur Sage métallique et Violet électrique au prix de Rs. 11 999. Le téléphone fera sa première vente sur Flipkart à partir du 15 décembre à 12 h.