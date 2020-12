Moto G9 Power avec une configuration de caméra arrière triple 64 MP au prix de 11999 Rs

L’équipe de nouvelles de tech208 déc.2020 15:02:25 IST

Motorola a lancé aujourd’hui le smartphone Moto G9 Power en Inde. Les points forts du smartphone comprennent une batterie de 6000 mAh prenant en charge la charge rapide Turbopower 20 W, une configuration de caméra arrière triple de 64 MP et un écran perforé de 6,8 pouces. Avant cela, le Moto G9 Power avait déjà fait ses débuts en Europe. Pour rappel, la société a également lancé le Moto G 5G en Inde au prix de départ de 20 999 Rs. Le smartphone se vendra exclusivement sur Flipkart.

Prix ​​et disponibilité du Moto G9 Power

Le smartphone est disponible dans une variante de stockage qui offre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne et est au prix de 11999 Rs. Le smartphone sera disponible à l’achat le 15 décembre sur Flipkart à 12h.

# motog9power – la bête est là! Libérez votre puissance avec une batterie de 6000 mAh, une triple caméra de 64 MP, une expérience Stock Android ™, un processeur Snapdragon ™ 662 et plus encore. Disponible à un prix incroyable de 11 999 ₹! La vente commence le 15 décembre à midi le @flipkart. https://t.co/l3sxxaUYfu pic.twitter.com/YYY7uy3EBs – Motorola Inde (@motorolaindia) 8 décembre 2020

Moto G9 Power est disponible dans les variantes de couleur Violet électrique et Sage métallique.

Spécifications du Moto G9 Power

Le Moto G9 Power dispose d’un écran LCD HD + de 6,8 pouces alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 662. Le smartphone fonctionnera sous Android 10. Le téléphone aura 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne qui est extensible jusqu’à 512 Go via microSD.

En ce qui concerne la caméra, le Moto G9 Power est livré avec une configuration à trois caméras à l’arrière. Il arbore un objectif principal de 64 MP, une macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, le smartphone aura une caméra frontale de 16 MP.

Le téléphone Motorola est équipé d’une batterie de 6000 mAh avec une charge de 20 W. Il aura également un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière.

