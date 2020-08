Moto G9 Play: smartphone abordable avec méga batterie disponible maintenant

Le Moto G9 Play s’adresse aux clients soucieux de leur prix qui recherchent un smartphone particulièrement durable. La batterie intégrée est l’une des plus puissantes de sa catégorie.

Avec le Moto G9 Play, Motorola présente la neuvième génération de sa série Moto G. Le constructeur a officiellement présenté lundi le smartphone d’entrée de gamme, et il est désormais disponible dans ce pays. Le plus gros avantage est la grande batterie de 5000 mAh pour au moins deux jours d’autonomie.

Motorola promet une autonomie impressionnante

Le fabricant promet que les utilisateurs peuvent diffuser de la musique pendant 83 heures d’affilée, regarder des vidéos en ligne pendant 16 heures ou surfer sur le net pendant 13 heures avec une seule charge. Ce sont des valeurs que nous ne pouvons pas vérifier sans test, mais qui semblent impressionnantes au premier abord.

Le Moto G9 Play est un smartphone assez grand avec une diagonale d’affichage de 6,5 pouces, mais la résolution de 1600 x 720 pixels n’est pas aussi élevée que dans les appareils de milieu de gamme actuels. Un Snapdragon 662 à huit cœurs, pris en charge par 4 Go de RAM, fournit la puissance de calcul du G9 Play. La mémoire interne est de 64 Go et peut être étendue à l’aide d’une carte microSD.

Un appareil photo principal avec trois objectifs

L’appareil photo principal du smartphone se compose de trois objectifs. L’objectif principal prend des photos avec 12 mégapixels, où quatre pixels d’un capteur de 48 mégapixels sont ajoutés à un pixel. Les vidéos peuvent être enregistrées en résolution Full HD avec un maximum de 60 images par seconde. Il y a aussi un objectif macro et un autre objectif pour les effets de profondeur, derrière chacun d’eux se trouve un capteur de 2 mégapixels. La caméra frontale a une résolution de 8 mégapixels.

Selon Motorola, le logiciel d’exploitation utilisé est une version d’Android 10 qui n’a guère changé. Le Moto G9 Play est mis en vente pour un prix de vente conseillé de 169 euros et est disponible en bleu et vert.