Moto G62 : images filtrées et fonctionnalités du prochain mobile pas cher de Motorola

Ce sera le Moto G62, le prochain membre de la mythique famille Motorola Moto G qui sera présenté très prochainement.

La famille mythique des mobiles milieu de gamme Motorola Moto G est sur le point d’accueillir un nouveau membre. C’est lui Moto G62un appareil dont nous n’avions pas entendu parler jusqu’à présent, et que nous avons maintenant pu connaître en détail grâce à une fuite du portail allemand WinFuture.

Ce nouveau modèle, axé sur le milieu de gammese démarquera pour avoir un conception soignée et quelques spécifications intéressantes, parmi lesquelles vous pouvez trouver un taux de rafraîchissement de l’écran jusqu’à 120 hertz ou un processeur avec modem 5G intégré.

Écran OLED 120 Hz, excellente batterie et Android 12 pour peu d’argent

En plus de pouvoir voir Son apparence physiqueavec un corps en Plastique et un écran avec des trous à l’avant, une bonne partie de ses caractéristiques ont également été confirmées, y compris le Écran de 6,5 pouces de diagonale avec une résolution Full HD +, la technologie OLED et un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Votre système de caméra sera dirigé par un Capteur principal de 50 mégapixels de résolution, associé à une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur complémentaire de 2 mégapixels. La caméra frontale aurait 16 mégapixels.

Tout semble indiquer que l’appareil équipera le Processeur Qualcomm Snapdragon 480+ 5G, une puce destinée à l’entrée de gamme, qui se distingue par l’inclusion d’un modem 5G. Dans ce cas, il serait accompagné de 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et androïde 12 comme système d’exploitation. Aussi, un batterie 5000mah s’occuperait de lui donner l’énergie nécessaire.

Pour l’instant, le prix du Moto G62 est un mystère, mais on s’attend à ce qu’il ne dépasse pas les 300 euros une fois qu’il débarque sur le marché. On ne sait pas quand il sera présenté ou quand il pourra être acheté, mais il a été confirmé qu’une fois en vente, Il peut être acheté en deux couleurs : gris et vert.

