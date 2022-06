Moto G Go : ce sera le prochain mobile ultra pas cher de Motorola

Partager

Un nouveau Moto G se profile déjà à l’horizon de Motorola, qui s’attaquera à la gamme la plus abordable avec un Moto G Go qui ambitionne de devenir le smartphone le plus vendu de la marque en 2022.

Motorola ne cesse de dévoiler ses plans pour 2022, et parmi ces 19 nouveaux appareils promis, la réédition du RAZR pliable qui a fuité jusqu’à la nausée ces derniers jours, en plus du Frontière avec son appareil photo de 200 mégapixels et ce nouveau Moto G Go que nous venons de rencontrer et combattra dans la gamme la plus abordable du marché.

Les compagnons de GSMArena nous l’ont montré en suivant la trace de un fuite indien sur twitterqui heureusement ne s’est pas contenté de dévoiler sur le populaire réseau social blue bird les intentions de Lenovo et Motorola de renouveler leur famille aller plus économiquemais nous a également montré la première image et le logo de cet appareil encore hypothétique et évidemment aussi inédit.

Le design qu’ils nous montrent est précisément celui de un smartphone basique, avec des touches rétroles charpentes mal entretenues et l’horrible entaillernous permettant également d’entrevoir certaines spécifications car la capture filtrée provient de un schéma de mise en page et de commandes fréquent dans les manuels d’utilisation.

Ainsi, nous pouvons maintenant confirmer que le Moto G Go viendra bien dans un boîtier en plastique qui présente une face avant crantée et des lunettes bombéesen particulier le bas du menton, derrière lequel les connecteurs de un écran référencé multi-touch qui n’abritera pas le lecteur d’empreintes digitales derrière lui, et qu’il s’agira donc d’un type LCD IPS sûr.

C’est un mobile avec une conception très basique et un design presque « rétro », rappelant le Motorola d’il y a des années et qui se distingue par les lunettes mal entretenues et le lecteur d’empreintes digitales sous le logo « M » arrière.

Et ceci, les amis, est le nouveau Motorola RAZR pliable en vidéo

Dans cette encoche, nous trouverons un caméra selfie 5 mégapixelssans beaucoup plus de fanfare que le boutons physiques placés sur le côté droit pour contrôler le volume et la puissance du smartphone.

De leur côté, les slots pour nano-SIM et/ou microSD ils vont sur le côté gauche, avec le connecteur audio-jack pour casque placé au sommet et Port USB de type C dans le cadre inférieur accompagné du haut-parleur principal et du microphone.

Le dos est un Motorola très classique d’il y a des années, avec le lecteur d’empreintes sous le logo de la marque dans le cercle avec son « M » caractéristique, en plus d’un module photographique en bosse qui comporte Capteurs 13 et 2 mégapixels et son flash LED placés en disposition verticale.

Jusqu’ici la filtration, bien Aucun détail sur le matériel d’un Moto G Go n’a été proposé qu’il devrait exécuter la version allégée d’Android avec le même nom de famille, et qu’il serait déjà sur la rampe de sortie de Lenovo probablement sur le devant de la scène dans les jours ou les semaines à venir.

Comme d’habitude, on ne sait rien de son prix mais ce ne devrait pas dépasser largement les 100 euros compte tenu de la conception de base du terminal.

Plus de détails sur le Motorola qui verra le jour cette année : il y a au moins 19 téléphones en route

