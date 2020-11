Moto G 5G avec une configuration de triple caméra arrière pour lancer aujourd’hui à 12 heures: tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’équipe de nouvelles de tech230 nov.2020 11:01:25 IST

Motorola lancera le Moto G 5G en Inde aujourd’hui à 12 heures. La société, via un tweet, a révélé toutes les spécifications du smartphone, y compris une triple caméra arrière, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et un écran perforé. UNE Teaser Flipkart a également confirmé que le smartphone sera disponible à l’achat sur Flipkart. Le point culminant du smartphone comprend la connectivité 5G, une configuration de caméra arrière triple 48 MP et une batterie de 5000 mAh.

Le tout nouveau # motog5G est à gagner! Allumez votre sixième sens et devinez le prix. Partagez vos réponses et courez la chance de gagner l’appareil compatible 5G le plus abordable d’Inde qui sera lancé demain à midi le @Flipkart. Le concours se termine le 30 novembre à 11 heures. T&C s’appliquent: https://t.co/NED6M6QdW2 pic.twitter.com/Mz53FBQnmV – Motorola Inde (@motorolaindia) 29 novembre 2020

Spécifications attendues du Moto G 5G

Le Moto G 5G comportera un écran Full HD + de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Il devrait fonctionner sur Android 10 et alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 750G. En termes de stockage, le smartphone offrira jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il comportera également un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Pour la photographie, le smartphone arborera une triple configuration de caméra arrière qui abritera un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour les selfies, le Moto G 5G est susceptible d’être livré avec une caméra frontale de 16 MP.

En ce qui concerne la batterie, le smartphone sera équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide TurboPower 20W.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂