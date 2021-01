Mötley Crüe lance les célébrations de son 40e anniversaire

Motley Crue commencera les célébrations de son 40e anniversaire ce week-end à venir, commençant ainsi «une année de célébrations» pour marquer le jalon.

Le groupe a commencé son voyage en janvier de 1981, quand le bassiste Nikki sixx joué pour la première fois avec le batteur, Tommy lee et son premier chanteur / guitariste, Greg leon. Plus tard, Lion Je quitterais le groupe pendant Mick Mars et Vince Neil ils se sont associés pour former officiellement le groupe.

Ce dimanche prochain sera 40 ans depuis le premier test de Motley Crue, c’est ce qui a commencé par une «année de célébrations».

Le groupe a partagé via leurs réseaux sociaux une lettre dans laquelle ils célèbrent leurs 40 ans, annonçant également que d’autres nouvelles arriveront sous peu.

Dans un message aux fans du groupe, Nikki sixx a commenté: «Cela a toujours été pour nous de bonnes chansons et des concerts incroyables… les fans sont toujours à nos côtés. Je ne sais pas où sont passées toutes ces années. C’était parti en un instant ».







«Ce que je ne peux pas oublier, ce sont les quatre décennies de fans qui se sont appelés Crüeheads dès le premier jour, nous soutenant à tout moment. Nous leur sommes redevables et reconnaissants du fond du cœur… Joyeuses 40 ans à nous tous », a-t-il ajouté Sixx.